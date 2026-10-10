মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! মহলায়া ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন ১০ অক্টোবর কেমন কাটবে

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! মহলায়া ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন ১০ অক্টোবর কেমন কাটবে
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।
২০২৬ সালের মহালয়া মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি দেখে নিন। রইল শনিবার মহালয়া অমাবস্যার দিনের রাশিফল।
মেষ
আজ ভাগ্য আপনার জন্য সম্পর্ক এবং পুরোনো পরিচিতদের মাধ্যমে নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। অনেকদিন কথা হয়নি এমন কোনো বন্ধু হঠাৎ আপনার সাফল্যের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। থেমে থাকা প্রকল্পগুলো গতি পাবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে। নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি হবে এবং যারা অংশীদারিত্বে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে উপকারী হতে পারে। বিপদে থাকা বন্ধুকে সাহায্য করলে আপনি সম্মান ও প্রশংসা পাবেন। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের শেষে, কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক পরিবেশে যুক্ত থাকা মনে গভীর শান্তি নিয়ে আসবে।
বৃষ
আজকের দিনটি সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যারা আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাদের সবার মনে আপনার ভালো নাও থাকতে পারে, তাই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। আজকের একটি ছোট লাভও ভবিষ্যতে বড় সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। অতীতের কোনো সিদ্ধান্তের কথা মনে পড়লে আপনার কিছুটা দুঃখ হতে পারে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আপনাকে আরও জ্ঞানী করে তুলেছে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা পরিহার করুন এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিনে মনোযোগ দিন। শান্ত মন, ধৈর্য এবং সংযম আপনাকে দিনটি ভালোভাবে কাটাতে সাহায্য করবে।
মিথুন
সম্পর্কের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব সুখকর হবে। যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার বিবাহিত জীবনের যেকোনো দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি কমে আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কেও বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবন গড়ার পরিকল্পনা করছেন, তারা উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ পেতে পারেন। সন্তানের কোনো সাফল্য আপনাকে গর্ব ও আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ ও সমর্থন বিশেষভাবে শুভ হবে এবং তাদের সহায়তায় যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট
আজ নতুন সুযোগ আসতে পারে, তাই চোখ-কান খোলা রাখুন। চাকরিপ্রার্থীরা একটি সম্ভাবনাময় সুযোগের কথা জানতে পারেন। আপনার মিষ্টি কথা ও সহজ-সরল আচরণ অন্যদের মুগ্ধ করবে, যা আপনার সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। যদিও কেউ কেউ আপনার সরলতাকে দুর্বলতা বলে ভুল করতে পারে, তবুও আপনার সততা ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ আপনাকে আনন্দ ও সন্তুষ্টি দেবে। সার্বিকভাবে, দিনটি নতুন আশা এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More