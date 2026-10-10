মহালয়া ২০২৬ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কেমন কাটবে!দেখে নিন ১০ অক্টোবরের রাশিফল

মহালয়া ২০২৬ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কেমন কাটবে!দেখে নিন ১০ অক্টোবরের রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১০ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মহালয়া ২০২৬ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কেমন কাটবে তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়ের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের রাশিফল রইল।
সিংহ
আজ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে পারেন। আর্থিক লাভের সুযোগ আসবে এবং সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। সন্তানের কোনো কৃতিত্ব বা চাকরি সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিরাও কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন অনুভব করতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে, এই ব্যস্ততার মাঝে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। শক্তি বজায় রাখা অপরিহার্য; তবেই আপনি আপনার অর্জিত সাফল্য পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবেন।
কন্যা
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কঠিন কাজও সহজ মনে হতে পারে। ভাগ্য সহায় থাকলে আপনার প্রচেষ্টা প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফল দিতে পারে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের পরামর্শ উপেক্ষা করবেন না, কারণ তাঁদের উপদেশ কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে আপনাকে পথ দেখাতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের কোনো বাধা দূর হলে বাড়িতে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি হতে পারে। ভ্রমণ বা কোনো বিশেষ বৈঠক থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থন ও আশীর্বাদ আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে।
তুলা
যে সমস্যা ও জটিলতাগুলো আপনাকে বেশ কিছুদিন ধরে ভোগাচ্ছে, তা ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রের কোনো সিদ্ধান্ত আপনাকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু এই চিন্তাভাবনা আপনার জন্য ক্ষতিকর হবে না, বরং আপনার ভবিষ্যতের পথকে স্পষ্ট করবে। অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর না করে নিজের বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রাখুন। পুরনো লেনদেনের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্যও ভালো, এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে কিছু সাফল্য আসতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ জীবনে স্থিতিশীল অগ্রগতির জন্য নতুন পথ খুলে যেতে পারে। বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে পারে এবং আপনি একটি দীর্ঘ ভ্রমণের কথাও ভাবতে পারেন। ব্যবসায়িক লাভ এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলো গতি পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। পূর্ণ নিষ্ঠা ও আবেগ দিয়ে করা যেকোনো কাজে সাফল্য লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ভাইবোনদের সাথে ছোটখাটো বিষয়ে মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু সেগুলোকে বড় না করে বিচক্ষণতার সাথে সামাল দিলে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More