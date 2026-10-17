সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২০২৬ মহাসপ্তমীতে লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনার সম্পর্কগুলিতে ভালোবাসা এবং অন্তরঙ্গতা বাড়ানোর একটি ভালো সুযোগ। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার বোঝাপড়া উন্নত হবে এবং পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে। তবে, উত্তেজনার বশে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ আরও ভালো ফল দিতে পারে।
কন্যা
আজ ধৈর্য এবং বোঝাপড়া অনেক জটিলতার সমাধান করতে পারে। আপনি একটি সরকারি বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন, কিন্তু পরিস্থিতি শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকা উচিত, কারণ শেষ মুহূর্তে কাজ আটকে যেতে পারে। একজন অভিজ্ঞ আইন পেশাজীবীর পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে।
তুলা
যদিও আজকের দিনটি সাধারণ হতে পারে, তবুও নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের খবর আপনাকে কিছুটা দুঃখ দিতে পারে। চাকরি পরিবর্তনের চিন্তা আরও জোরালো হতে পারে এবং আপনি নতুন সুযোগ অন্বেষণ শুরু করতে পারেন। অবিবাহিতদের জন্য, কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আকর্ষণীয় ঘটনার জন্ম দিতে পারে। ভ্রমণের সময় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা উপেক্ষা না করে, দ্রুত সেগুলোর দিকে মনোযোগ দিন। আপনার মা যদি আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেন, তবে তা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করুন। একটি প্রার্থনা সভা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাড়িতে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে পারে। পারিবারিক ব্যবসায় কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু আপনার ভাই ও পরিবারের সমর্থন সেগুলো সমাধানে সাহায্য করতে পারে। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণও করতে হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More