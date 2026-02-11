এক-আধটা নয়, মহাশিবরাত্রিতে ৫টি শক্তিশালী রাজযোগ! ভোলেনাথের আশীর্বাদে ৩ রাশির জীবনে শুরু হবে স্বর্ণযুগ

এক-আধটা নয়, মহাশিবরাত্রিতে ৫টি শক্তিশালী রাজযোগ! ভোলেনাথের আশীর্বাদে ৩ রাশির জীবনে শুরু হবে স্বর্ণযুগ
২০২৬ সালের মহাশিরাত্রি (Mahashivratri 2026) কেবল আধ্যাত্মিক দিক থেকে নয়, জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় দিক থেকেও অত্যন্ত মাহেন্দ্রক্ষণ হতে চলেছে। এই বছর মহাশিরাত্রিতে গ্রহদের অবস্থান এতটাই শুভ যে একই সাথে রুচক রাজযোগ, বুধাদিত্য রাজযোগ, শুকাদিত্য রাজযোগ এবং লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ-এর মতো শক্তিশালী যোগ তৈরি হচ্ছে।
শাস্ত্র মতে, বহু দশক পর মহাশিরাত্রির পুণ্য লগ্নে এমন বিরল সংযোগ ঘটছে। এই রাজযোগগুলির প্রভাবে মহাদেব ও মা লক্ষ্মীর কৃপা সরাসরি বর্ষিত হবে নির্দিষ্ট কয়েকটি রাশির ওপর। দেখে নিন ২০২৬-এর এই মহাশিরাত্রিতে কোন ৩টি রাশির ভাগ্য ফিরতে চলেছে:
১. বৃষ রাশি (Taurus)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই মহাশিরাত্রি সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হয়ে আসবে। লক্ষ্মী নারায়ণ ও বুধাদিত্য রাজযোগের প্রভাবে আপনার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় ধরণের আর্থিক সাফল্য আসবে। যারা বহু বছর ধরে নিজের বাড়ি বা গাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হবে। মহাদেবের কৃপায় আপনার ব্যক্তিত্বে এমন এক আভা তৈরি হবে যা চারপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে।
২. মিথুন রাশি (Gemini)
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগগুলো কর্মক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতির রাস্তা খুলে দেবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আপনার সুসম্পর্ক তৈরি হবে এবং পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। শুকাদিত্য যোগের প্রভাবে আপনার শৈল্পিক ও সৃজনশীল কাজের কদর বাড়বে। আর্থিক দিক থেকে আপনি এতটাই শক্তিশালী হবেন যে পুরনো সব ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন।
৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য 'রুচক রাজযোগ' অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হবে। আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। যারা আইনি লড়াই বা দীর্ঘদিনের বিবাদে জড়িয়ে আছেন, তারা জয়লাভ করবেন। শিবরাত্রির এই পুণ্য তিথিতে শিবলিঙ্গে জলাভিষেক করলে আপনার পারিবারিক কলহ মিটে যাবে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ফিরবে।
মহাশিরাত্রিতে গ্রহদোষ কাটাতে কী করবেন?
এই বিশেষ রাজযোগের পূর্ণ ফল লাভ করতে মহাশিরাত্রির দিন গঙ্গা জল ও আখের রস দিয়ে মহাদেবের অভিষেক করুন। এছাড়াও 'ওঁ নমঃ শিবায়' জপ করলে কুণ্ডলীর নেতিবাচক গ্রহের প্রভাব কেটে যায় এবং রাজযোগের প্রভাব দ্বিগুণ হয়ে যায়।
