Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মহাশিবরাত্রিতে রাশি মেনে করুন মহাদেবের পুজো, কোন রাশির জাতক কী অর্পণ করবেন

    এই পুণ্য তিথিতে নিজের রাশি অনুযায়ী ভোলেনাথের অভিষেক করলে জন্মকুণ্ডলীর অশুভ গ্রহের প্রভাব বা 'গ্রহদোষ' দূর হয়। শিবলিঙ্গে সঠিক দ্রব্য অর্পণের মাধ্যমে আপনি আপনার জীবনের বাধাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন।

    Published on: Feb 12, 2026 8:22 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের মহাশিরাত্রি (Mahashivratri 2026) আধ্যাত্মিক সাধনার এক মহালগ্ন। সনাতন ধর্ম অনুযায়ী এই রাতটিকে অত্যন্ত পূণ্যের বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই পুণ্য তিথিতে নিজের রাশি অনুযায়ী ভোলেনাথের অভিষেক করলে জন্মকুণ্ডলীর অশুভ গ্রহের প্রভাব বা 'গ্রহদোষ' দূর হয়। শিবলিঙ্গে সঠিক দ্রব্য অর্পণের মাধ্যমে আপনি আপনার জীবনের বাধাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন।

    মহাশিবরাত্রিতে রাশি মেনে করুন মহাদেবের পুজো, কোন রাশির জাতক কী অর্পণ করবেন
    মহাশিবরাত্রিতে রাশি মেনে করুন মহাদেবের পুজো, কোন রাশির জাতক কী অর্পণ করবেন

    আপনার রাশি অনুযায়ী শিব পূজার সঠিক নিয়মগুলো জেনে নিন:

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির জাতকরা শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও দই দিয়ে অভিষেক করুন। এরপর লাল ফুল অর্পণ করলে মঙ্গলের অশুভ প্রভাব দূর হবে এবং মানসিক শান্তি মিলবে।

    ২. বৃষ রাশি (Taurus)

    এই রাশির জাতকরা শিবলিঙ্গে গব্য ঘৃত (গাওয়া ঘি) দিয়ে অভিষেক করুন। সাদা চন্দন ও জুঁই ফুল দিয়ে মহাদেবের আরাধনা করলে শুক্রের দোষ কেটে গিয়ে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

    ৩. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য আখের রস দিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করা অত্যন্ত শুভ। এতে করে বুধের প্রভাব ইতিবাচক হয় এবং ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটে।

    ৪. কর্কট রাশি (Cancer)

    চন্দ্রের রাশি কর্কট। এই রাশির জাতকরা কাঁচা দুধে অল্প চিনি মিশিয়ে শিবলিঙ্গে অর্পণ করুন। এতে মন শান্ত হবে এবং পারিবারিক কলহ মিটবে।

    ৫. সিংহ রাশি (Leo)

    সূর্যের প্রভাব কাটাতে সিংহ রাশির জাতকরা মধুজল বা লাল চন্দন মিশ্রিত জল দিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন। এর ফলে সামাজিক মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে।

    ৬. কন্যা রাশি (Virgo)

    মিথুন রাশির মতো কন্যা রাশির জাতকরাও আখের রস বা মোসাম্বির রস দিয়ে অভিষেক করুন। সঙ্গে বেলপাতা অর্পণ করলে বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে।

    ৭. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির জাতকরা সুগন্ধি তেল (ইতর) বা দই দিয়ে মহাদেবের অভিষেক করুন। সাদা রঙের ফুল অর্পণ করলে দাম্পত্য জীবনে সুখ ফিরবে।

    ৮. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

    এই রাশির জাতকরা পঞ্চামৃত বা মধুর জল দিয়ে অভিষেক করুন। হনুমান চালিশা পাঠের পাশাপাশি লাল ফুল নিবেদন করলে শত্রুর ভয় কেটে যাবে।

    ৯. ধনু রাশি (Sagittarius)

    বৃহস্পতির রাশি ধনু। এই জাতকরা দুধে হলুদ মিশিয়ে বা জাফরান জল দিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন। এর ফলে ভাগ্যোদয় হবে ও বিদ্যালাভে সহায়তা মিলবে।

    ১০. মকর রাশি (Capricorn)

    শনিদেবের রাশি মকর। এই রাশির জাতকরা ডাবের জল বা সর্ষের তেল দিয়ে অভিষেক করুন। শনির সাড়ে সাতি বা ধাইয়ার প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এটি সেরা উপায়।

    ১১. কুম্ভ রাশি (Aquarius)

    কুম্ভ রাশির জাতকরা তিলের তেল বা কাঁচা দুধ দিয়ে অভিষেক করুন। মহাদেবকে নীল অপরাজিতা ফুল অর্পণ করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

    ১২. মীন রাশি (Pisces)

    মীন রাশির জাতকরা দুধে কেশর মিশিয়ে শিবলিঙ্গে অর্পণ করুন। এরপর হলুদ চন্দনের তিলক লাগালে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো মিটে যাবে।

    News/Astrology/মহাশিবরাত্রিতে রাশি মেনে করুন মহাদেবের পুজো, কোন রাশির জাতক কী অর্পণ করবেন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes