    Graha Gochar: মঙ্গল, শুক্র সহ ৪ টি বড় গ্রহের গোচর রয়েছে মে মাসে! লাকির লিস্টে কি আপনার রাশি

    May Graha Gochar in Jyotish: ২০২৬ মে মাসে ৪ টি গ্রহের গোচর সম্পন্ন হতে চলেছে। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন।  

    Published on: Apr 24, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Lucky Zodiac Signs: মে মাসে আসছে গ্রহ গোচর। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। কাদের ভাগ্যে রয়েছে উন্নতি, লাভ, দেখে নিন।

    প্রথমে বুধ ,মেষ রাশিতে অস্ত যাবে, তারপরে মঙ্গল একই রাশিতে প্রবেশ করবে। এর পরে, শুক্র মিথুন রাশিতে যাবেন এবং মাসের মাঝামাঝি সময়ে সূর্য বৃষ রাশিতে পৌঁছাবেন। এছাড়াও, বুধের উত্থান এবং তারপরে আবার রাশিচক্রের পরিবর্তনও এই পুরো সময়টিকে বিশেষ করে তুলবে। এই সমস্ত কিছুর সম্মিলিত প্রভাব কিছু রাশির জন্য ভাল সময় তৈরি করতে পারে। এই সময় একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। কারা লাকি, দেখে নিন।

    মেষ- মে মাস মেষ রাশির জন্য সুযোগ আনতে পারে। আপনি যদি চাকরি খুঁজছেন তবে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে দেখা যাবে এবং লোকেরা আপনাকে চিনতে শুরু করবে। পড়াশোনা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরও ভাল ফলাফল পাওয়ার লক্ষণও রয়েছে। কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে, যা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।

    বৃষ রাশি- বৃষ রাশির লোকদের জন্য এটি নতুন সূচনার সময় হতে পারে। আপনি যদি পড়াশোনা করেন তবে আপনি পছন্দসই জায়গা বা সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসা করা ব্যক্তিদের জন্যও নতুন সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং তারা আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    সিংহ - এই মাসটি সিংহ রাশির লোকদের জন্য অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুলতুবি কাজ এখন শেষ হতে পারে। চাকরিতে অবস্থান এবং সম্মান বাড়তে পারে। ব্যবসায়ও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং বোঝাপড়া আপনাকে এই সময়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

    মকর রাশি- মে মাসটি মকর রাশির লোকদের জন্য কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা জিনিসগুলিকে সহজ করে তুলবে। প্রেমের সম্পর্কগুলিতেও মিষ্টি থাকবে। আপনি কিছু ভাল সংবাদ বা চমক পেতে পারেন। যে কাজটি স্থগিত ছিল সেটিও গতি পাবে। আপনি আদালত সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও স্বস্তি পেতে পারেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

