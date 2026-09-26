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Shanidev Impact Makar and Kumbha: ৯৭ দিন ধরে মকর, কুম্ভে শনিদেবের কৃপা বর্ষণ! কী কী প্রাপ্তিযোগ দেখে নিন

শনি রাশিফল মকর এবং কুম্ভ রাশি: আজ থেকে আগামী ৯৭ দিন পর্যন্ত, শনি কুম্ভ এবং মকর রাশির রাশি রাশিগুলিকে অনেক সুবিধা দিতে চলেছে। 

Published on: Sep 26, 2026, 16:01:07 IST
By Sritama Mitra
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২০২৬ বছর শেষ হতে ৯৭ দিন বাকি। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনিদেব এই সময় থেকে মকর এবং কুম্ভের লোকদের উপর ভালবাসা বর্ষণ করতে দেখা যাবে। শনিকে কর্মের দেবতা বলা হয় যিনি কর্ম অনুসারে ন্যায়বিচার করেন। শনি সর্বদা কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং ধৈর্যের পাশাপাশি দায়িত্বও শেখায়। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আজ থেকে আগামী ৯৭ দিন পর্যন্ত, শনি মকর এবং কুম্ভের লোকদের ক্যারিয়ারে ভালো বৃদ্ধি দিতে পারে। এই দুই রাশিতে কী কী প্রাপ্তি যোগ দেখে নিন।

97 দিনের জন্য, এই 2 টি রাশিচক্র বিলাসিতা এবং অর্থ পাবে, শনি প্রচুর লাভ করবে
97 দিনের জন্য, এই 2 টি রাশিচক্র বিলাসিতা এবং অর্থ পাবে, শনি প্রচুর লাভ করবে

শনি মকর রাশিকে কীভাবে প্রভাবিত করবে?

১. এখন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরির সাথে সম্পর্কিত ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে। যদি চাকরিতে কোনও সমস্যা থাকে তবে ধীরে ধীরে এটি নিজে থেকেই সমাধান হবে। এই বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। সিনিয়রদের সমর্থন পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

২. অর্থ এবং পরিবারের দিক থেকেও শনিকে সমর্থন করতে দেখা যাবে। অর্থের পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে। একই সময়ে, উপার্জনের নতুন উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। কোনও পুরানো বিনিয়োগ হয়েছে বা কোনও পুরানো সম্পদ থেকে অর্থ লাভের লক্ষণ রয়েছে। একই সময়ে, পরিবার সবকিছুতে পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

৩. মকর রাশির লোকেরা এই বছরের শেষের দিকে অবশ্যই কিছু খবর পাবেন, যা মনকে খুশি করবে। একই সময়ে, অনেক আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হতে চলেছে। মন যদি শান্ত থাকে তবে অনেক কিছুতে স্বস্তি থাকবে এবং নতুন বছরকে ভাল হৃদয়ে স্বাগত জানানো হবে।

কুম্ভ রাশির উপর শনির প্রভাব কেমন হবে?

১. পণ্ডিতজির মতে, শনির সাড়েসাতির শেষ পর্ব বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে চলছে। শনি এই রাশির লোকদের তাদের ভুল থেকে আবার শেখার সুযোগ দেবে। সবকিছু ভালর জন্য হবে। প্রভু গ্রহ হওয়ার কারণে, শনি খারাপ পরিস্থিতিতেও জিনিসগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে না।

২. এই রাশির লোকেরা অর্থের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা বোধ করতে পারে। অনেক সময় জিনিসগুলি মাঝখানে আটকে যেতে পারে, তবে দিন যত এগোবে ততই ভালো কিছু হবে। বিষয়গুলি সমাধান হতে দেখা যাবে। একই সময়ে, চাকরি এবং ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। একই সময়ে, অনেক আটকে থাকা কাজ সঠিক দিকে যেতে শুরু করবে।

৩. ডিসেম্বরের মধ্যে, কুম্ভ রাশির লোকেরা এখন পর্যন্ত করা কঠোর পরিশ্রমের জন্য ভাল ফলাফল পাবেন। চাকরি সম্পর্কিত একটি ভাল অফার সামনে আসতে পারে। একই সময়ে, বিলাসিতার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যও দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে, ২০২৬ সালের শেষের দিকে, শনিকে অনেক কিছুতে অনুকূল দেখা যাবে।

(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shanidev Impact Makar And Kumbha: ৯৭ দিন ধরে মকর, কুম্ভে শনিদেবের কৃপা বর্ষণ! কী কী প্রাপ্তিযোগ দেখে নিন

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