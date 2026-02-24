Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: মকর, বৃষ সহ একঝাঁক রাশির সুুখের সময় আসছে কবে থেকে? রইল জ্যোতিষমত

    আসছে তাবড় যোগ। দেখে নিন জ্যেতিষমত কী বলছে?

    Published on: Feb 24, 2026 3:12 PM IST
    By Sritama Mitra
    দোল মিটলেই শুরু হচ্ছে শুভ মহালক্ষ্মী রাজযোগ। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। ১৬ মার্চ মঙ্গল ও চন্দ্রের বিশেষ অবস্থানের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। এই অবস্থানই দিতে চলেছে মহালক্ষ্মী রাজযোগ। এর ফলে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবে, দেখা যাক।

    মার্চে দোলের পর থেকেই সৌভাগ্য খুলবে বহু রাশির।

    মহালক্ষ্মী রাজযোগের ফলে ধনলাভ, প্রমোশন সহ একাধিক লাভ বহু জাতক জাতিকার ভাগ্যে আসতে চলেছে। কোন কোন রাশি এরফলে লাভ পেতে পারে, দেখে নিন।

    মকর

    চাকরিরতরা প্রমোশনের সঙ্গে সঙ্গে ভালো কিছু লাভ পেতে পারেন। সঙ্গে আসতে পারে নতুন দায়িত্ব। প্রমোশন বা নতুন কোনও দায়িত্ব কাঁধে আসতে পারে। কোথাও টাকা আটকে থাকলে তা হাতে আসতে পারে। বহুদিন ধরে কোনও কাজ আটকে থাকলে, তা থেকে পেতে পারেন লাভ। বিনিয়োগের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কথায় অনেকে আকর্ষিত হতে পারে।

    বৃষ

    আপনার রাশির কর্মভাবে এই যোগ তৈরি হতে চলেছে। হঠাৎ করে হাতে টাকা আসতে পারে। পৈতৃক কোনও সম্পত্তি থেকে টাকা পেতে পারেন। মুনাফার সংকেত পেতে পারেন। আপনার নতুন কোনও ব্যবসা শুরু হতে পারে। পরিবারে সুখ শান্তি বিরাজ করতে পারে। সুখ সুবিধা পেতে পারেন। যাঁরা রোজগার করছেন না তাঁদের জন্য সুখবর আসতে পারে। যাঁরা চাকরির খোঁজ করছেন, তাঁরা পেতে পারেন লাভ।

    মিথুন
    মহালক্ষ্মী রাজযোগ আপনার জীবনে দারুন ভালো ফল দিতে চলেছে। এবার শুভ সময় নিয়ে আসতে চলেছে এই মহালক্ষ্মী রাজযোগ। নতুন নতুন আয়ের রাস্তা খুলবে। ব্যবসায় বিস্তার লাভ আসতে পারে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় লাভ হবে। নতুন নতুন আয়ের রাস্তা খুলে যাবে। আয়ের নতুন সূত্র উন্মচিত হবে। চাকরির বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। এই রাজযোগ আপনার রাশির জাতক জাতিকাদের চাকরি বদলের যোগ রয়েছে। আপনি পেতে পারেন ভালো কোনও অফার। দেশ বিদেশে যাত্রা করতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

