    মকর সংক্রান্তির দিনে এই বিশেষ ছড়া বলে বাঁধা হয় 'বাউনি'! জানেন তা কী?

    পশ্চিমবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণ জনপ্রিয় একটি উৎসব। নানা আচার-অনুষ্ঠান, পুজোর পাশাপাশি এদিন বিশেষ বিশেষ পিঠেও রান্না করা হয়। সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ উপলক্ষ্যেই এই বিশেষ উৎসব হয়। নতুন চাল আর গুড়ের সুবাসে ভরে ওঠে বাংলার প্রতিটি বাড়ি।

    Published on: Jan 13, 2026 10:30 PM IST
    By Sayani Rana
    পশ্চিমবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণ জনপ্রিয় একটি উৎসব। নানা আচার-অনুষ্ঠান, পুজোর পাশাপাশি এদিন বিশেষ বিশেষ পিঠেও রান্না করা হয়। সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ উপলক্ষ্যেই এই বিশেষ উৎসব হয়। নতুন চাল আর গুড়ের সুবাসে ভরে ওঠে বাংলার প্রতিটি বাড়ি।

Published on: Jan 13, 2026 10:30 PM IST

By Sayani Rana

    মকর সংক্রান্তির দিনে এই বিশেষ ছড়া বলে বাঁধা হয় বাউনি! জানেন তা কী?
    মকর সংক্রান্তির দিনে এই বিশেষ ছড়া বলে বাঁধা হয় বাউনি! জানেন তা কী?

    পৌষ সংক্রান্তি কীভাবে পালিত হয়?

    সংক্রান্তি মানে এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সূর্যের স্থানান্তর। এটা সূর্যের মকর রাশিতে স্থানান্তর বোঝায়। মকর সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ বা সূর্যের উত্তরমুখী যাত্রা শুরু করার দিনও বলা হয়। এটা একটা শুভ সময়ের সূচনা।

    যেহেতু ফসল কাটার মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে ফসল ঘরে আসে, তাই পৌষ সংক্রান্তির একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে নতুন চাল আর নতুন গুড় দিয়ে বানানো পিঠেপুলিও পায়েস।

    এই সময় নতুন মাটির হাঁড়ি এনে তাতে প্রথম ভাত রান্না করা হয়। তাছাড়াও বাউনি বাঁধার প্রথাও রয়েছে। হাঁড়ি, বাড়ির দরজায়, অনেকেই বাউনি বেঁধে বিশেষ ছড়া বলেন, ‘আউনি-বাউনি কোথাও না যেও, ৩ দিন ঘরে বসে পিঠেপুলি খেও।’

    বাউনি বাঁধার পর বাঙালি বাড়িতে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। তারপর নতুন চাল বেটে তার সঙ্গে গুড়, দুধ মিশিয়ে ভাপা পিঠে, পুলি পিঠে, দুধ পুলি, আস্কে পিঠে, পাটিসাপটা, গোকুল পিঠে, নতুন গুড়ের পায়েস সন নানা পদ রান্না করা হয়।

    সকলেই তাঁদের ঘর পরিষ্কার করে, চাল গুঁড়ো দিয়ে আল্পনা আঁকে। তারপর শীতের ফসল ও গুড় দিয়ে দেবী লক্ষ্মীর পুজো হয়। পাতা এবং ধান ছোট ছোট থোকা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস করা হয় এতে ঘরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ্মী পুজোতেও ধানের শীষ দেওয়া হয়, যা সম্পদের প্রতীক।

