Malavya Rajyog: এপ্রিল ২০২৬ রয়েছে মালব্য রাজযোগ! অক্ষয় তৃতীয়া থেকে ভাগ্য খুলছে কাদের?

Malavya Rajyog: এপ্রিল ২০২৬ রয়েছে মালব্য রাজযোগ! অক্ষয় তৃতীয়া থেকে ভাগ্য খুলছে কাদের?
অক্ষয় তৃতীয়া চলতি বছরে ১৯ এপ্রিল পড়েছে।
এপ্রিল ২০২৬ সালে রয়েছে মালব্য যোগ। ১৯ এপ্রিল দুপুর ৩ টে ৪৭ মিনিটে শুক্র, স্বরাশি মেষে প্রবেশ করবেন। তারফলে মালব্য রাজযোগ নির্মিত হবে। উল্লেখ্য, অক্ষয় তৃতীয়া চলতি বছরে ১৯ এপ্রিল পড়েছে।
শুক্র গ্রহ সেখানে ১৪ মে পর্যন্ত থাকবে। শুক্রের এই বিশেষ অবস্থানের ফলেই তৈরি হবে মালব্য রাজযোগ। এই যোগের ফলে ব্যক্তির জীবনে সুখ, সুবিধা, গাড়ি, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সম্পত্তি লাভ হয়। এই মালব্য যোগ একাধিক রাশির জাতক জাতিকাকে প্রভাবিত করবে। কারা লাকি, দেখে নিন।
কুম্ভ
মালব্য রাজযোগ, কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকার জন্য খুবই লাভদায়ী। এই রাজযোগ আপনার রাশির চতুর্থভাবে তৈরি হতে চলেছে। পার্থিব সুখ পেতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে কেরিয়ারে। নতুন কোনও অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। চাকরিরতদের প্রমোশনের যোগ রয়েছে। বেতন বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসায়ীরা ভালো লাভ পেতে পারেন। পারিবারিক দিক থেকে সুখ শান্তি পেতে পারেন। কোনও শুভ কাজের আয়োজন করতে পারেন। কোথাও যাত্রা করতে পারেন।
বৃষ
আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কোনও প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। অংশীদারির কাজ ভালোর দিকে যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোর দিকে যাবে। হঠাৎ করে মান সম্মান আসতে পারে। বৃষ রাশির স্বামী স্বয়ং শুক্র। তারফলে এই রাশি সবচেয়ে বেশি লাভ পাবেন। প্রেম জীবন ভালোর দিকে যাবে। অবিবাহিতদের বিয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে।
সিংহ
সিংহ রাশির জন্য মালব্য রাজযোগ লাভদায়ী হবে। এই রাজযোগ, আপনার গোচর কোষ্ঠীতে আপনার কর্মভাবে তৈরি হবে। এই সময় আপনার কাজ বা ব্যবসার দিক থেকে উন্নতি হবে। বিদেশযাত্রা, কেরিয়ার, বিস্তার আর বিনিয়োগের দিক থেকে লাভ হতে পারে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা হতে পারে। নতুন সম্পর্ক আপনার জন্য লাভদায়ী হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
