malavya rajyoga importance and benefits in astrology report
Malavya Rajyoga importance in astrology: মালব্য রাজযোগ তখনই গঠিত হয় যখন শুক্র গ্রহ কোনো জাতকের কুষ্টির লগ্ন বা কেন্দ্র ভাব (প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম ঘর)-এ নিজের উচ্চ রাশি অর্থাৎ মীন (Pisces) রাশিতে অথবা নিজের স্বরাশি অর্থাৎ বৃষ (Taurus) বা তুলা (Libra) রাশিতে অবস্থান করে।
Panch Mahapurush Rajyoga effects: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী স্থান রয়েছে। যখনই কোনো জাতক বা জাতিকার কুষ্টিতে এই রাজযোগগুলোর কোনো একটি তৈরি হয়, তাঁর জীবন সাধারণ থেকে রাজকীয় স্তরে পৌঁছে যায়। এই পঞ্চমহাপুরুষ যোগের মধ্যেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত শুভ একটি যোগ হলো ‘মালব্য রাজযোগ’ (Malavya Rajyoga)। এই যোগটি সরাসরি ধন, ঐশ্বর্য, প্রেম এবং সৌন্দর্যের কারক গ্রহ শুক্র (Venus)-এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত হয়।
২০২৬ সালের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী এই যোগের মাহাত্ম্য এবং এর প্রভাবে মানুষের জীবনে কী কী অলৌকিক পরিবর্তন আসতে পারে, তা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে দেওয়া হলো।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, মালব্য রাজযোগ তখনই গঠিত হয় যখন শুক্র গ্রহ কোনো জাতকের কুষ্টির লগ্ন বা কেন্দ্র ভাব (প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম ঘর)-এ নিজের উচ্চ রাশি অর্থাৎ মীন (Pisces) রাশিতে অথবা নিজের স্বরাশি অর্থাৎ বৃষ (Taurus) বা তুলা (Libra) রাশিতে অবস্থান করে। শুক্রের এই শক্তিশালী অবস্থান জাতককে জীবনে সমস্ত রকমের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়।
মালব্য রাজযোগের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও লাভ
এই রাজযোগটি মানুষের জীবনে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে—আর্থিক সমৃদ্ধি, নান্দনিক প্রতিভা এবং পারিবারিক সুখ। নিচে এর সুনির্দিষ্ট উপকারিতাগুলো আলোচনা করা হলো:
১. ধন-সম্পদ ও রাজকীয় জীবনযাত্রা:
মালব্য যোগের প্রভাবে জাতক বা জাতিকার জীবনে কখনো অর্থের অভাব হয় না। এরা খুব কম পরিশ্রমে বা সঠিক বুদ্ধির জোরে বিপুল সম্পত্তির মালিক হতে পারেন। বিলাসবহুল গাড়ি, বড় বাড়ি এবং আধুনিক গ্যাজেট কেনার যোগ তৈরি হয়। ব্যবসায়ীদের জন্য এই যোগটি যেকোনো বিনিয়োগে দ্বিগুণ লাভ এনে দিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
২. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও শিল্পকলা:
শুক্র হলো সৌন্দর্য এবং কলার প্রতীক। যে মানুষের কুষ্টিতে মালব্য রাজযোগ থাকে, তাঁর ব্যক্তিত্ব হয় অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সমাজে তাঁরা সহজেই সবার নজর কাড়েন। বিশেষ করে মিডিয়া, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড, সিনেমা, সঙ্গীত, ফ্যাশন ডিজাইনিং এবং সৃজনশীল বা ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই যোগটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিতে পারে।
৩. সুখী দাম্পত্য জীবন ও প্রেম:
বিবাহিত জীবনে যাদের দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছে বা যারা মনের মতো জীবনসঙ্গী খুঁজছেন, তাঁদের জন্য মালব্য যোগের সক্রিয়তা আশীর্বাদের মতো কাজ করে। এটি সম্পর্কে রোমান্স, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং স্থায়িত্ব বাড়ায়। জীবনসঙ্গীর ভাগ্যোদয়ের মাধ্যমেও জাতক আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারেন।
মালব্য যোগের সময় কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি?
জ্যোতিষীরা বলছেন, কুষ্টিতে কেবল মালব্য যোগ থাকলেই চলে না, দেখতে হয় শুক্র গ্রহের ডিগ্রি বা শক্তি কতটা রয়েছে। যদি শুক্র গ্রহটি কুষ্টিতে রাহু, কেতু বা শনির মতো কোনো ক্রুর বা পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে এই যোগের শুভ ফল অনেকটাই কমে যায়। এই যোগের পূর্ণ সুবিধা পেতে জাতকদের সবসময় নারীদের সম্মান করা উচিত এবং নিজেদের চরিত্র পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন, কারণ শুক্র দেব কেবল সদাচারী মানুষের ওপরই কৃপা বর্ষণ করেন।
বর্তমান ২০২৬ সালের এই মহাজাগতিক পরিবর্তনের সময়ে দাঁড়িয়ে যদি আপনার রাশিতে শুক্র শুভ স্থানে থাকে, তবে মালব্য রাজযোগ আপনার জীবনের সমস্ত বাধা দূর করে আপনাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র আমাদের পথ দেখায়, কিন্তু সেই ভাগ্যের চাবিকাঠিকে ঘোরাতে আমাদের কর্ম ও সততা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More