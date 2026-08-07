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    শনি,মঙ্গলের যোগ বৃষ, মীন, কন্যা রাশিতে কী প্রভাব ফেলবে! রইল জ্যোতিষমত

    মঙ্গল ও শনির কেন্দ্র যোগ হয়ে উঠছে। এটি অনেক রাশিচক্রের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে, অনেক রাশিচক্রের জন্য জিনিসগুলি ভাল হবে এবং অনেক রাশিচক্রের জন্য নেতিবাচক প্রভাবও পড়বে।

    Published on: Aug 7, 2026, 15:02:02 IST
    By Sritama Mitra
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    মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিটের কারণে, অনেক রাশিচক্র প্রভাবিত হবে, তবে মঙ্গলের ট্রানজিটের সাথে আরও একটি সংমিশ্রণ তৈরি হচ্ছে, যা অনেক রাশির জন্য আর্থিক লাভের সুযোগ নিয়ে আসবে।

    শনি,মঙ্গলের যোগ বৃষ, মীন, কন্যা রাশিতে কী প্রভাব ফেলবে! রইল জ্যোতিষমত
    শনি,মঙ্গলের যোগ বৃষ, মীন, কন্যা রাশিতে কী প্রভাব ফেলবে! রইল জ্যোতিষমত

    শনি ও মঙ্গল একে অপরের থেকে কেন্দ্রের অবস্থানে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, উভয় গ্রহের প্রভাব অনেক রাশির উপরও পড়বে। মঙ্গল এবং শনির কেন্দ্র যোগ আপনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে।

    শনি এবং মঙ্গল সেনাবাহিনী এবং প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত, তাই আপনি সুবিধা পাবেন। আপনি যদি কঠিন সময়ে সমস্যার সাথে লড়াই করে থাকেন তবে আপনি এটি থেকে উপকৃত হবেন। যারা রাজনীতিতে আছেন তাঁরা এর থেকে উপকৃত হন। ব্যক্তিটি হঠাৎ উচ্চতায় পৌঁছে যায়। এই যোগে গাড়ি ও অস্ত্র চালানোর বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে, কারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। এই সময়ে, হনুমানজির পুজো করুন এবং সূর্যদেবকে জল নিবেদন করুন।

    কোন রাশিচক্রের জন্য যোগ শুভ নয়-

    বৃষ

    বৃষ রাশির জন্য বৃষ রাশির জন্যও সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে। এই রাশির লোকদের জন্য জিনিসগুলি সহজ হবে না। আপনি এখনই কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন না, তবে আপনার প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে রাখুন। এই মুহূর্তে সিদ্ধান্তগুলো খুবই স্পেশাল। এই সময়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন।

    কন্যা

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্যও সমস্যা দেখা দেবে। আপনি যদি নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন তবে আপাতত এটি এড়িয়ে চলুন, এই মুহূর্তে আপনার জন্য ভাল সময় নয়। মানসিকভাবে, আপনার জন্য পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ হতে পারে, আপনাকে চাপের মুখোমুখি হতে হতে পারে।

    মীন

    মীন রাশির জন্য বিষয়গুলি বিরক্তিকর হবে। আপনার অবহেলার কারণে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। ব্যবসায়ের অংশীদারদের মনে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকবে। বিনিয়োগ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি এই মুহূর্তে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সাবধানে চিন্তা করুন, আপনি যদি তাড়াহুড়ো এড়িয়ে যান তবে আপনি উপকৃত হবেন।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/শনি,মঙ্গলের যোগ বৃষ, মীন, কন্যা রাশিতে কী প্রভাব ফেলবে! রইল জ্যোতিষমত

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