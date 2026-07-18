Shanidev and Mangal Yuti: শনিদেব ও মঙ্গলের যুতি আসছে! ১৯ জুলাই ২০২৬ থেকে লাকি বহু রাশি
১৯ জুলাই ২০২৬ মঙ্গল, শনির যুতি তৈরি হয়েছে। জ্যোতিষমত দেখে নিন।
মঙ্গল এবং শনি উভয়কেই জ্যোতিষশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল গ্রহ সাহস, শক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতীক, যখন শনিদেবকে গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং কর্মের ফল বহন করে।
১৯ জুলাই, এই দুটি গ্রহের মধ্যে একটি বিশেষ গ্রহের সংযোগ তৈরি হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, এর প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর আলাদাভাবে দেখা যায়।
জ্যোতিষীরা কী বলেন?
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যখন মঙ্গল এবং শনি একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে আসে, তখন জাতক জাতিকাদের তাড়াহুড়ো এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এই সময়ে গৃহীত সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলি দীর্ঘমেয়াদে উপকৃত হতে পারে। একই সময়ে, রাগ বা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনও পদক্ষেপও ক্ষতির কারণ হতে পারে।
লাকি রাশির লিস্ট-
মেষ রাশি- কাজের গতি বাড়বে। স্থগিত কাজ শেষ করা যেতে পারে। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন।
সিংহ রাশি - অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা যেতে পারে। পুরোনো কাজ থেকে ভালো ফল পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
ধনু রাশি- আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মকর রাশি - আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজ এগিয়ে যেতে পারে।
এই রাশি গুলিকে একটু সাবধান হতে হবে-
কর্কট- প্রতিটি ছোট জিনিসে রাগ করা এড়িয়ে চলুন। ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন।
তুলা রাশি- অর্থের দিক থেকে তাড়াহুড়ো ভালো হবে না। বড় কোনো বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে ভাবুন।
মীন রাশি- কাজের চাপ বাড়তে পারে। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে চাপ এড়িয়ে চলুন।
কী করণীয়?
যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। কঠোর পরিশ্রম থেকে দূরে সরে যাবেন না। মঙ্গল ও শনিবার অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করুন। আপনারা হনুমানজি এবং শনিদেবের পুজো করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More