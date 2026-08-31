এই বছরের সেরা রাজযোগ! মঙ্গল ও বুধের মিলনে ৪ রাশির কেরিয়ারে আসবে উল্কা গতি, টাকা বাড়বে

এই বছরের সেরা রাজযোগ! মঙ্গল ও বুধের মিলনে ৪ রাশির কেরিয়ারে আসবে উল্কা গতি, টাকা বাড়বে
মঙ্গল ও বুধ দেবের মহা-সংযোগের ফলে গ্রহমণ্ডলে এক পরম শুভ রাজযোগের সৃষ্টি হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, মঙ্গলের পরাক্রম ও সাহসের সাথে বুধের বাচনিক প্রভাব ও বুদ্ধিমত্তার মেলবন্ধন জাতককে অসাধারণ সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সাহসিকতা, পরাক্রম, ভূমি ও শক্তির প্রতীক মঙ্গল (Mars) এবং বুদ্ধি, বাচনিক তেজ, যুক্তি ও বাণিজ্যের প্রতীক বুধ (Mercury)-র সহাবস্থান বা শুভ সংযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্যোতিষ শাস্ত্রে মঙ্গল ও বুধের শুভ শক্তি যখন একসূত্রে গাঁথা হয়, তখন মহাকাশে পরম শক্তিশালী ও ধনবর্ষী রাজযোগ গঠিত হয়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, ২০২৬-এর এই সময়ে মঙ্গল ও বুধ দেবের মহা-সংযোগের ফলে গ্রহমণ্ডলে এক পরম শুভ রাজযোগের সৃষ্টি হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, মঙ্গলের পরাক্রম ও সাহসের সাথে বুধের বাচনিক প্রভাব ও বুদ্ধিমত্তার মেলবন্ধন জাতককে অসাধারণ সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এই শক্তিশালী রাজযোগের সুপ্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, ব্যবসায়িক শুভ চুক্তি, আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়া এবং হঠাৎ বিপুল ধনলাভের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। মঙ্গল ও বুধের এই মহা-রাজযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
১. মঙ্গল ও বুধের মহা-রাজযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল ও বুধের এই শক্তিশালী মিলনকে বুদ্ধি ও সাহসের পরম অনুঘটক বলে মনে করা হয়:
- বুদ্ধি ও পরাক্রমের সংমিশ্রণ: মঙ্গলের ইতিবাচক তেজ ও উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতার সাথে বুধের অ্যানালিটিক্যাল স্কিল ও বাচনিক প্রভাব যুক্ত হওয়ায় জাতক যেকোনো কঠিন ব্যবসায়িক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নির্ভুলভাবে নিতে সক্ষম হন।
- বাণিজ্য, আইটি ও রিয়েল এস্টেটে সাফল্য: ব্যাঙ্কিং, শেয়ার বাজার, আইটি, মিডিয়া, মার্কেটিং, রিয়েল এস্টেট, প্রতিরক্ষা এবং স্বতন্ত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই রাজযোগের প্রভাবে বাম্পার আর্থিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
২. মঙ্গল-বুধের রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং মঙ্গল দেব। ফলে বুধের সাথে মঙ্গলের এই রাজযোগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ী প্রমাণিত হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে বসেরা আপনার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতি (Promotion) বা বেতন বৃদ্ধির খবর পেতে পারেন।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি হলেন বুদ্ধিদাতা বুধ দেব। ফলে বুধ ও মঙ্গলের এই মহামিলন মিথুন রাশির জাতকদের জন্য রাজকীয় ধনযোগ তৈরি করবে। আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলে যাবে, যা আপনার আর্থিক ভিত্তিকে মজবুত করবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা বিনিয়োগ করার জন্য এটিই সেরা সময়। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির অধিপতিও বুধদেব। এই রাজযোগের শুভ প্রভাবে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক উদ্বেগ কেটে যাবে এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ফিরে আসবে। ব্যবসায়ীরা কোনো বড় ও লাভজনক চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন। শেয়ার বাজার বা প্রপার্টি ডিলিং থেকে হঠাৎ মোটা অঙ্কের আকস্মিক অর্থলাভ হতে পারে।
ঘ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির অধিপতিও মঙ্গল দেব। বুধ ও মঙ্গলের গঠিত রাজযোগ বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যস্থান ও কর্মভাবকে বলীয়ান করবে। কাজের সূত্রে লাভজনক দূরবর্তী ভ্রমণের শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। আইনি ঝামেলা বা পুরনো ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ সুগম হবে এবং পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।
৩. মঙ্গল ও বুধের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
এই রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহ দোষ কাটাতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মানতে পারেন:
- শ্রী গণেশ ও হনুমানজির পূজা: প্রতি বুধবারে ভগবান শ্রী গণেশকে কচি দুর্বা এবং মঙ্গলবারে হনুমানজিকে লাল সিন্দুর ও বুন্দি নিবেদন করুন।
- দান-ধ্যান: বুধবারে সবুজ মুগ ডাল এবং মঙ্গলবারে গুড় বা মসুর ডাল দুঃস্থদের দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
- বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ বুং বুধায় নমঃ’ এবং ‘ওঁ ক্রাঁ ক্রীং ক্রৌং সঃ ভৌমায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়ে।
মঙ্গল ও বুধের এই মহা-রাজযোগ মেষ, মিথুন, কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক স্বাবলম্বিতা, ব্যবসায় প্রগতি এবং কেরিয়ারে উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী সফলতা নিয়ে আসবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More