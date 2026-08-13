রাহুর নক্ষত্রে মঙ্গলের প্রবেশ! মেষ, ধনু, বৃশ্চিক, কর্কটে বিশেষ প্রভাব, রইল জ্যোতিষমত
রাহুর আদ্রা নক্ষত্রে মঙ্গল গ্রহ ভ্রমণ করেছে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এখন থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪ টি রাশিচক্র সতর্ক থাকতে হবে। জেনে নিন তাদের বিস্তারিত।
রাহুর আদ্রা নক্ষত্রে মঙ্গল এসেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাবের ভিত্তিতে, মঙ্গলকে খুব উদ্যমী, সাহসী এবং রাগান্বিত এবং তাড়াহুড়ো গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, রাহু জীবনে আকস্মিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।
গত রাত ১০.৪২ টায়, মঙ্গল অদ্রা নক্ষত্রে ভ্রমণ করেছে। জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই পরিবর্তনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অঙ্গারক যোগ গঠিত হয়েছে। এই যোগের প্রভাব জীবনে কিছু অসুবিধা নিয়ে আসে এবং এর প্রভাব এখন কিছু রাশিচক্রের উপর দেখা যেতে পারে জ্যোতিষমতে।
জ্যোতিষবিদের মতে, অঙ্গারক যোগের প্রভাব মেষ, কর্কট, বৃশ্চিক এবং ধনু রাশির উপর দেখা যাবে। এমন পরিস্থিতিতে, এখন থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, এই রাশিচক্রগুলি কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার। এই সময়ের মধ্যে আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে। একইসঙ্গে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কারও সঙ্গে অহেতুক বিতর্ক শুরু করা ঠিক হবে না। কোন রাশিগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে, দেখে নিন।
মেষ
মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই সময়টি মেষ রাশির লোকদের জন্য ওঠানামা করবে। স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা ঠিক নয়। ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করুন। শরীরে ক্লান্তি, দুর্বলতা বা এমনকি সামান্য অস্বস্তি হতে পারে। এমন কিছু করবেন না যা পরে আপনি অনুশোচনা করবেন। পরবর্তী কয়েক দিন গাড়ি চালানোর সময় তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। আপনার রুটিন ঠিক করুন। যদি সময়সূচী খুব ব্যস্ত থাকে তবে নিজের জন্য কিছুটা সময় নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
কর্কট
এই পরিবর্তনের প্রভাব কর্কট রাশির জাতকদের মানসিক চাপ দিতে পারে। প্রতিটি ছোটখাটো জিনিসকে বেশি ভাবার দরকার নেই। এমনটা করলে প্রেমের জীবনে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে। একই সময়ে, কিছু ক্ষেত্রে, বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনার সঙ্গীর সাথে কয়েক দিনের জন্য কথা বলার সময় আপনার কথায় বিশেষ মনোযোগ দিন। ব্যবসায়ী ও কর্মরতদের তাড়াহুড়ো করে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। যদি আপনাকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তবে প্রথমে প্রতিটি দিক নিয়ে চিন্তা করা সঠিক। রাগের বশে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশিচক্রের লোকদের অর্থের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিন্তা না করে আপনার অর্থ কোথাও রাখবেন না কারণ এটি আপনার ক্ষতি করতে পারে। মুনাফার সম্ভাবনা খুব কম এবং এমন পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। এরই মধ্যে হঠাৎ করে আরও বেশি খরচ সামনে আসতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, আপনার বাজেট আগে থেকেই নির্ধারণ করা ভাল। আপনার স্বাস্থ্যকে মোটেও অবহেলা করবেন না। কোনো সমস্যা হলে তা উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।
ধনু
ধনু রাশিরা তাড়াহুড়ো করবেন না। মঙ্গলের আদ্রা নক্ষত্রে আসা এখন ধনু রাশির অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রেম জীবনে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা বাড়বে। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে সন্দেহ থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হতে বাধ্য। সন্তানের দিক নিয়েও উদ্বেগ থাকতে পারে। মনে রাখবেন তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। প্রথমে পুরো বিষয়টি বুঝে নিন এবং তারপরই এগিয়ে যান। আলোচনা করুন এবং একটি সমাধান খুঁজে বের করুন এবং ধৈর্য ধরুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More