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Mangal Gochar 2026: গোচর করবেন মঙ্গল! ভাগ্য ফিরবে ৫ রাশির, ২সেপ্টেম্বর থেকে কী কী প্রাপ্তি?

২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ, মঙ্গল গ্রহ পুনর্বসু নক্ষত্রে প্রবেশ করবে এবং ২৪ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবে। পুনর্বসু নক্ষত্রের প্রভুকে বৃহস্পতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই বৃহস্পতির নক্ষত্রে মঙ্গলের প্রবেশ জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।  

Published on: Aug 29, 2026, 17:00:59 IST
By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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সেপ্টেম্বরের শুরুতে গ্রহগুলির গতিবিধিতে পরিবর্তন আসতে চলেছে। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্র পরিবর্তিত হবে। মঙ্গল এই দিনে পুনর্বসু নক্ষত্রে প্রবেশ করবে।মঙ্গল ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবেন। মঙ্গলের এই গোচরে বহু রাশির ভাগ্য ফিরবে, দেখে নিন লাকি রাশি কারা।

Mangal Gochar 2026
Mangal Gochar 2026

মেষ

এই রাশির অধিপতি মঙ্গল। এই পরিস্থিতিতে, তাদের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন এই রাশির লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কাজের জন্য উৎসাহ বাড়তে পারে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থগিত করা সিদ্ধান্তগুলি এগিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন কাজ বা চুক্তির প্রস্তাবও পেতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে তাড়াহুড়ো এড়ানো প্রয়োজন।

কর্কট

এই রাশির লোকদের জন্য, এই সময়টি আবার স্থগিত কাজকে গতি বাড়ানোর জন্য হতে পারে। কাজের চাপ চাকরিতে বাড়ে, তবে এটি ফলাফলও পেতে পারে। নতুন চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা একটি সুযোগ সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন। পুরানো পরিচিতিগুলি ব্যবসায় কাজে আসতে পারে। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে, তবে নথিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

বৃশ্চিক

এই রাশি বৃশ্চিক রাশির প্রভুও মঙ্গল। অতএব, এই রাশির লোকেরা এই সময়ে আত্মবিশ্বাস এবং কাজ করার ইচ্ছা বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি চাকরি পরিবর্তনের ধারণা থাকে তবে কোনও বিকল্প আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা শুরু করার সময় হতে পারে। আটকে থাকা কাজ সম্পর্কিত প্রচেষ্টাও সফল হবে বলে আশা করা যায়। রাগের কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ধনু

এই রাশি ধনু রাশির অধিপতি এবং মঙ্গলের ট্রানজিট বৃহস্পতির নক্ষত্রপুঞ্জে ঘটতে চলেছে। এর প্রভাব ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে দেখা যায়। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। একজন প্রবীণ ব্যক্তির সাহায্যে কাজ সহজ হতে পারে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা ব্যক্তিরা সুবিধা পেতে পারেন। বিদেশ বা দূরবর্তী স্থান সম্পর্কিত কাজেও কিছু সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে।

মীন

এই রাশি মীন রাশির অধিপতিও বৃহস্পতি। পুনর্বসু নক্ষত্রে যাওয়া মঙ্গল এই রাশিচক্রের লোকদের আর্থিক বিষয়ে ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে। আয় বাড়ানোর একটি নতুন উপায় উদ্ভূত হতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা অতিরিক্ত দায়িত্বের সাথে সুবিধা পেতে পারেন। ব্যবসায় পুরানো কাজ থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। তবে বিনিয়োগ সম্পর্কিত একটি বড় সিদ্ধান্ত চিন্তাভাবনা করে নেওয়া ভাল হবে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে, পুনর্বসুকে বৃহস্পতির নক্ষত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি পুনরায় শুরু করা, উন্নতি করা এবং জিনিসগুলি ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার সাথেও সম্পর্কিত। এই পরিস্থিতিতে, এই সময়টিকে স্থগিত কাজ পুনরায় শুরু করার এবং আপনার পরিকল্পনাগুলি দ্রুত কাজ করার সময় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Mangal Gochar 2026: গোচর করবেন মঙ্গল! ভাগ্য ফিরবে ৫ রাশির, ২সেপ্টেম্বর থেকে কী কী প্রাপ্তি?

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