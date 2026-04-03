Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মঙ্গলের গোচরে ভাগ্য খুলে যাবে এই ৪ রাশির! কর্মক্ষেত্রেও হবে ব্যাপক উন্নতি

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহরাজ মঙ্গল প্রায় প্রতি ৪৫ দিনে তার রাশি পরিবর্তন করে। মঙ্গল ২ এপ্রিল মীনে প্রবেশ করবে। এই গোচর বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের উপর বিশেষ ভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

    Published on: Apr 03, 2026 11:42 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহরাজ মঙ্গল প্রায় প্রতি ৪৫ দিনে তার রাশি পরিবর্তন করে। এটি মানব জীবন এবং সমস্ত রাশির উপর প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে শক্তি, বীরত্ব, সাহস, ভূমি, কর্মজীবন এবং সংগ্রামের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল ২ এপ্রিল মীনে প্রবেশ করবে। এই গোচর বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের উপর বিশেষ ভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

    ভবিষ্যৎ পঞ্জিকা অনুসারে, মঙ্গল ২ এপ্রিল বিকাল ৩টা বেজে ২৯ মিনিটে মীন রাশিতে প্রবেশ করবে এবং ১১ মে পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। এই দিনটি হনুমান জয়ন্তীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এছাড়াও, মঙ্গল মীন রাশিতে প্রবেশ করে সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ গঠন করবে।

    বৃষ রাশি

    এই গোচর বৃষ রাশির জন্য উপকারী। মঙ্গল রাশি থেকে একাদশ ঘরে গোচর করবে। তাই, এই সময়ে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে এবং পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আপনি বন্ধু এবং পরিচিত মহলের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন, যা আপনার অনেক কাজ সম্পন্ন করা সহজ করে তুলবে।

    কিন্তু এই সময়ে ভুল বিনিয়োগ করা বা লোভের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং খরচও বেড়ে যেতে পারে।

    মিথুন রাশি

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই গোচর কর্মজীবন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এই গোচরটি রাশির কর্ম ভাবে ঘটছে। তাই, এই সময়ে পদোন্নতি, নতুন দায়িত্ব বা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। যারা ব্যবসায় আছেন, তাঁরা ব্যাবসা সম্প্রসারণের সুযোগ এবং নতুন প্রকল্প থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    তবে, অতিরিক্ত কাজের চাপ মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে এবং তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে।

    ধনু রাশি

    এই গোচর ধনু রাশির জন্য শুভ হতে পারে, কারণ এটি রাশি থেকে চতুর্থ ঘরে অবস্থান করবে। তাই, এই সময়ে পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং সম্পত্তি, যানবাহন বা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রেও স্থিতিশীলতা এবং সম্মান লাভের সম্ভাবনা আছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    তবে, পারিবারিক জীবন মাঝে মাঝে চাপপূর্ণ হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে এবং খরচও হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। আপনি মানসিকভাবে কিছুটা অস্থির বোধ করতে পারেন।

    মীন রাশি

    মঙ্গলের গোচর আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে। যেহেতু মঙ্গল রাশি থেকে লগ্ন ভাবে গোচর করছে, আপনার নতুন করে শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং কাজ করার ক্ষমতায় ব্যাপক বৃদ্ধি অনুভব করতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলো গতি পেতে পারে এবং নতুন কর্মজীবনের সুযোগ আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরাও এই সময়ে নতুন যোগাযোগ এবং চুক্তি লাভ করতে পারেন, যা তাদের আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে।

    কিন্তু এই সময়ে আপনার মেজাজ কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে, যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বা ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে, মাথাব্যথা বা রক্তচাপ-সংক্রান্ত সমস্যাও উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

    Home/Astrology/মঙ্গলের গোচরে ভাগ্য খুলে যাবে এই ৪ রাশির! কর্মক্ষেত্রেও হবে ব্যাপক উন্নতি

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes