Mangal Gochar: মঙ্গল গোচরে কৃপা পাবে ৪ রাশি! লাকির লিস্টে কারা?
আগামী ৫ দিনের জন্য, মঙ্গল, কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করবে। মোট ৪ টি রাশিচক্র এই ট্রানজিট থেকে অনেক উপকার পেতে চলেছে। এই ৪ টি রাশিচক্র কী জানেন?
মঙ্গল গত মাস থেকে কর্কট রাশিতে ভ্রমণ করছে। মঙ্গল আগামী ৫ দিন চাঁদের এই রাশিতে থাকতে চলেছে। মঙ্গলের শক্তি খুব তীব্র এবং এর পরিবর্তিত গতিবিধি ১২ টি রাশির চিহ্নকে প্রভাবিত করে। কারও জীবনে অসুবিধা বাড়ে, যখন কারও জীবনের সবকিছু অনুকূলে আসতে শুরু করে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, মোট ৪ টি রাশির জীবন হল ১২ নভেম্বর পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট দ্বারা আলোকিত হতে চলেছে। সুতরাং আসুন জেনে নেওয়া যাক আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে কোন রাশিচক্র কেবল মঙ্গলের শক্তি থেকে উপকৃত হতে চলেছে।
মেষ
মঙ্গল ট্রানজিট থেকে অনেক উপকার পেতে চলেছেন। আগামী কয়েক দিনের জন্য শক্তি খুব ভাল হতে চলেছে। চাকরিতে বৃদ্ধির পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। কাজ বাড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের জন্য কিছুটা সময় নেওয়া একটি বড় কাজ হবে। নিজের যত্নও নিন। এই সময়ে, সম্পত্তি এবং গাড়ি নেওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এই সম্পর্কিত প্রক্রিয়াটি এগিয়ে যাবে। কেবল মনে রাখবেন যে তাড়াহুড়ো করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।
বৃশ্চিক
মঙ্গল নিজেই এই রাশির শাসক গ্রহ হওয়ায়, বৃশ্চিক রাশি এই ট্রানজিট থেকে প্রচুর উপকার পেতে চলেছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে, এই রাশির জন্য সবকিছু অনুকূলে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে, আপনি কোথাও ভ্রমণ করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের একটি প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে দেখা যাবে। মঙ্গলের এই ট্রানজিট ক্যারিয়ারের দিক থেকেও ভাল প্রমাণিত হবে। শিক্ষার্থীরা যা ভাবছে তা পাবে। অর্থের ক্ষেত্রে, আপনাকে কেবল একটি বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
ধনু
ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা মঙ্গলের এই ট্রানজিট থেকে পেশাগত জীবনে উন্নতি দেখতে পাবেন। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যার সমাধান হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি নতুন চুক্তি করতে পারেন। চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। পদোন্নতির পরিস্থিতিও হতে পারে। ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে রাখুন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস করুন। কেবল অর্থ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না।
মীন
এই রাশির জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে চলেছে। আপনি সন্তানের দিক থেকে ভাল কিছু শুনতে পাবেন। যার কারণে মন খুশি হতে চলেছে। যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ আপনাকে ভাল সুবিধা দিতে পারে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন। একটি নতুন প্রকল্প দিয়ে শুরু করে জিনিসগুলি সঠিক দিকে এগিয়ে যাবে। ইচ্ছা অনুসারে আর্থিক পরিস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে। ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য তৈরি হবে।
(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More