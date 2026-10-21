Mangal Gochar Astrology: কৃপা করবেন স্বয়ং মঙ্গল! ১২ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের ফোয়ারা, লাকি কারা?

Mangal Gochar Astrology: কৃপা করবেন স্বয়ং মঙ্গল! ১২ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের ফোয়ারা, লাকি কারা?
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে আশ্লেষ নক্ষত্রের প্রভু বুধ। মঙ্গল যখন বুধ গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে প্রবেশ করে, তখন কিছু রাশিচক্র উপকার পায়, আবার কিছু রাশিচক্র অশুভ ফলাফল পায়
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে গ্রহের সেনাপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল সময়ে সময়ে তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করে মেষ থেকে মীন রাশিকে প্রভাবিত করে চলেছে। এই সময়ে, মঙ্গল আশ্লেষ নক্ষত্রে রয়েছে এবং ১২ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে আশ্লেষ নক্ষত্রের প্রভু বুধ। মঙ্গল যখন বুধ গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে প্রবেশ করে, তখন কিছু রাশিচক্র উপকার পায়, আবার কিছু রাশিচক্র অশুভ ফলাফল পায়। মঙ্গল নক্ষত্র ট্রানজিট পরবর্তী ২২ দিনের জন্য পাঁচটি ভাগ্যবান রাশির জীবনে ভাল পরিবর্তন আনতে পারে। মঙ্গল নক্ষত্র পরিবর্তন থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হয় তা জানুন।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। স্থগিত বা আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি করছেন তারা অনুকূল ফলাফল পাবেন। আপনি চাকরিতে অগ্রগতি পেতে পারেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজে মুগ্ধ হতে পারেন এবং আপনি প্রশংসা পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভাল সময়। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সাহস এবং বীরত্ব ফলপ্রসূ হবে।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতকরা ব্যক্তিগত এবং পেশাগতভাবে ভাল ফলাফল পাবেন। আপনি এই সময়ে আর্থিক সুবিধাও পাবেন। বিনিয়োগের জন্য ভাল রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে লোকেরা আপনার দক্ষতায় মুগ্ধ হবে এবং আপনার প্রশংসা করবে। ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি নতুন চুক্তি বা প্রকল্পে স্বাক্ষর করতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা উন্নত হবে এবং আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।
তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি চাকরিতে পদোন্নতি পেতে পারেন। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং যে কোনও মুলতুবি বা আটকে থাকা কাজে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনা সম্ভব।
মকর রাশি: মকর রাশির জাতকদের ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। এই সময়ে আপনার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করা যেতে পারে। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। ব্যবসায় ভাল রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান তাদের জন্য এটি একটি শুভ সময়। এই সময়ে ভ্রমণের মাধ্যমেও লাভবান হতে পারে। প্রিয়জনের সংখ্যা বাড়বে।
মীন: মীন রাশির লোকদের ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আপনি যে কোনও মুলতুবি কাজ শেষ করতে সফল হবেন। পরিবারের সহায়তায় আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সফল হতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি বৈষয়িক আনন্দ বৃদ্ধি অনুভব করতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো পথ থেকেও অর্থ আসবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More