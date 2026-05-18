Mangal Gochar: নিজের মূল ত্রিকোণ রাশি মেষে প্রবেশ করতে চলেছেন মঙ্গল! লাকি ৪ রাশি কারা?
জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে সাহস, শক্তি, ভূমি এবং শক্তির কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।মেষ রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিটও আকর্ষণীয় রাজযোগ তৈরি করে। মেষ রাশিতে মঙ্গলের এই ট্রানজিট কিছু রাশির ভাগ্যকে উজ্জ্বল করতে পারে। মঙ্গলের এই গোচরে কারা লাভ পাবেন, তা দেখে নিন।
মেষ- আপনারা সবচাইতে বেশি লাভবান হতে চলেছেন। আপনার আস্থা থাকবে সপ্তম আকাশে। অফিসে আপনার নেতৃত্বের গুণাবলী প্রশংসিত হবে। বস আপনার কাজে মুগ্ধ হতে পারেন এবং আপনাকে একটি বড় দায়িত্ব বা পদোন্নতি দিতে পারেন। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আপনার আধিপত্য বাড়বে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং আপনি দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তি পাবেন।
মিথুন রাশি- এই রাশির জন্য, মঙ্গলের এই ট্রানজিট আপনার ১১ তম অর্থাৎ আয় এবং লাভের ঘরে ঘটতে চলেছে। এই সময়টি আপনার জন্য অর্থের লাভ আনতে পারে। আপনার জন্য আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। আপনি যদি আগে কোথাও বিনিয়োগ করে থাকেন তবে এই সময়ে এটি বড় মুনাফা পেতে পারে। আটকে থাকা অর্থ ফিরে আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যারা নিজেরাই ব্যবসা করছেন তারা বিদেশি উৎস থেকে বড় কোনও চুক্তি বা সুবিধা পেতে পারেন।
সিংহ- এই রাশির জন্য, মঙ্গলের ট্রানজিট আপনার নবম ঘরে অর্থাৎ ভাগ্যের ঘরে ঘটতে চলেছে। সূর্য ও মঙ্গলের বন্ধুত্বের কারণে এই সময়টি আপনার জন্য ভাগ্যবান হবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য তাদের পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা কাজের সাথে সম্পর্কিত দীর্ঘ দূরত্ব বা বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতের জন্য খুব উপকারী হবে। আপনি আপনার পিতা বা গুরুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার আটকে থাকা আইনি বিষয় বা সরকারী কাজ এই সময়ের মধ্যে সহজেই শেষ হবে।
ধনু-রাশি ধনু রাশির জন্য, মঙ্গলের এই ট্রানজিট আপনার ৫ম অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞান এবং সন্তানদের ঘরে ঘটতে চলেছে। যারা সৃজনশীল ক্ষেত্র, খেলাধুলা, রাজনীতি বা শেয়ার বাজারের সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি কেকের বরফের মতো হবে। আপনার কৌশলগুলি পুরোপুরি ফিট হবে। সন্তানের কাছ থেকে কিছু দুর্দান্ত খবর আসতে পারে, যার কারণে পরিবারে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা নতুন মানুষের জীবনে প্রবেশ করতে পারেন।
মঙ্গলের এই ট্রানজিটের সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, মঙ্গল দেব উচ্চ শক্তির পাশাপাশি কিছুটা ক্রোধও আনতে পারেন। অতএব, এই চারটি রাশির লোকদের উত্তেজিত হয়ে জ্ঞান না হারাতে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ট্রানজিটের সময় সাবধানে গাড়ি চালান এবং কারও সাথে যোগাযোগ করার সময় আপনার রাগ এবং অহংকার নিয়ন্ত্রণ করুন, যাতে আপনি এই শুভ ট্রানজিট থেকে সম্পূর্ণ এবং ইতিবাচক সুবিধা পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।