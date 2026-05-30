    Mangal Gochar: ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে মঙ্গল! গোচরে জুনেই কপাল খুলবে একগুচ্ছ রাশির

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মঙ্গল গ্রহকে শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং রিয়েল এস্টেটের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল গ্রহ যখন তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তখন এর প্রভাব কোনও না কোনও রূপে সমস্ত রাশিচক্রের উপর দেখা যায়। এবার জুন মাসে মঙ্গল বৃষ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।

    Published on: May 30, 2026 4:22 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মঙ্গল গ্রহকে শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং রিয়েল এস্টেটের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল গ্রহ যখন তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তখন এর প্রভাব কোনও না কোনও রূপে সমস্ত রাশিচক্রের উপর দেখা যায়। এবার জুন মাসে মঙ্গল বৃষ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে, যা জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলে মনে করা হয়। মঙ্গল কখন বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবে? এ সময় মঙ্গল মেষ রাশিতে অবস্থান করছে।

    বৃষ রাশিতে মঙ্গল গ্রহের প্রবেশের সাথে সাথে এই 3 টি রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হবে, ভাগ্য উজ্জ্বল হবে, তারা প্রচুর সম্পদ উপার্জন করবে।

    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২১ জুন, ২০২৬ এ, মঙ্গল বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবে। বৃষ রাশির প্রভু শুক্র এবং মঙ্গল প্রায় দেড় মাস ধরে এখানে থাকবেন, অর্থাৎ ২ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, কিছু রাশিচক্র এই সময়ে ক্যারিয়ার, অর্থ এবং পারিবারিক জীবনে ভাল ফলাফল পেতে পারে।

    মেষ- এই সময়টি মেষ রাশির লোকদের জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। এ সময় আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। চলমান কাজ থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদি কোনও কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে তবে এটি গতি পেতে পারে। পারিবারিক পরিবেশ আরও ভাল হতে পারে এবং সম্পর্কের মধ্যে কিছু চলমান সমস্যার লক্ষণ রয়েছে। যারা ব্যবসা করেন তারা কাজ বাড়ানোর নতুন সুযোগ পেতে পারেন। একই সময়ে, কিছু লোক কোথাও ঘুরে বেড়ানোর সুযোগও পেতে পারে।

    সিংহ

    সিংহ রাশির মানুষের জন্য, মঙ্গলের এই ট্রানজিটটি চাকরি এবং ব্যবসার দিক থেকে উপকারী বলে মনে করা হয়। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতার প্রশংসা করা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতারও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কিছু লোক নতুন দায়িত্ব পেতে পারে, অন্যদিকে বেতন বৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যারা ব্যবসা করছেন তারা নতুন গ্রাহক বা আরও ভাল চুক্তি খুঁজে পেতে পারেন। থেমে থাকা কাজ শেষ হলে মনও খুশি হবে।

    মীন

    এই ট্রানজিটটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্যও শুভ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শক্তিশালী করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সুযোগ পেতে পারে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি ভাল চুক্তির সুবিধা পেতে পারেন। লোকেরা আপনার কথা এবং আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। অবিবাহিতদের জন্যও সম্পর্কের জন্য নতুন সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা এনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

