Mangal Gochar Astrology: দুর্গাপুজো ২০২৬য় তুঙ্গে থাকবে ভাগ্য! বুধের নক্ষত্রে মঙ্গলের গোচরে লাকি ৫ রাশি

Mangal Gochar Astrology: দুর্গাপুজো ২০২৬য় তুঙ্গে থাকবে ভাগ্য! বুধের নক্ষত্রে মঙ্গলের গোচরে লাকি ৫ রাশি
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২:৫৬ মিনিটে, মঙ্গলের ট্রানজিট আশ্লেষ নক্ষত্রে হতে চলেছে। আর তাতেই পুজোয় ভাগ্য ফিরবে বহু রাশির।
যখনই গ্রহের সেনাপতি মঙ্গল তার গতি পরিবর্তন করে, এটি প্রতিটি রাশির রাশিকে প্রভাবিত করে। এই সময়ে, মঙ্গল, চন্দ্রের রাশি, কর্কট রাশিতে বসে আছেন। গ্রহের সেনাপতি শনি, পুষ্য নক্ষত্রে বসে আছেন। কয়েক দিনের মধ্যে মঙ্গল তার গতি পরিবর্তন করতে চলেছে। প্রায় ৫ দিন পরে, মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিট করতে চলেছে। মঙ্গলের এই নক্ষত্র পরিবর্তন কিছু রাশিচক্রের ভাগ্যের উন্নতি করতে পারে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২:৫৬ মিনিটে, মঙ্গলের ট্রানজিট আশ্লেষ নক্ষত্রে হতে চলেছে। আর সেই দিন পড়ছে সপ্তমী। এই সময় থেকেই একাধিক রাশিকে লাভ এনে দেবে মঙ্গলের গোচর! জ্যোতিষমতে দেখে নিন, পুজোয় লাকি কারা!
আশ্লেষা নক্ষত্রের শাসক গ্রহকে বুধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই নক্ষত্রে বুধের ট্রানজিট ১২ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত হবে। এমন পরিস্থিতিতে, আসুন পণ্ডিতজির কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাক বুধের নক্ষত্রে, মঙ্গলের ট্রানজিটের কারণে কোন রাশির ভাগ্য পরিবর্তিত হতে চলেছে। ৫ দিন পর থেকেই ৫ টি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে।
বৃষ
বুধের আশলেষ নক্ষত্রে গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের ট্রানজিট বৃষ রাশির লোকদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। কিছু সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। ক্যারিয়ারে লাভ হবে।
কন্যা
অর্থ আসবে। বুধ নক্ষত্রপুঞ্জে মঙ্গলের ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য কীভাবে হবে? বুধের আশলেশা নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহের কমান্ডার মঙ্গলের ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য ইতিবাচক বলে মনে করা হয়। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে।
মকর
বুধের আশ্লেষ নক্ষত্রে গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের ট্রানজিট মকর রাশির লোকদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন।
মীন
বুধের আশ্লেষ নক্ষত্রে গ্রহগুলির সেনাপতি মঙ্গলের ট্রানজিট মীন রাশির লোকদের জন্য দর্শনীয় বলে মনে করা হয়। আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More