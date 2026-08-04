মিথুনে মঙ্গলের প্রবেশ! ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাভের ফোয়ারা একঝাঁক রাশিতে, রইল জ্যোতিষমত

মিথুনে মঙ্গলের প্রবেশ! ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাভের ফোয়ারা একঝাঁক রাশিতে, রইল জ্যোতিষমত
মঙ্গল গ্রহ মিথুন রাশিতে প্রবেশ করেছে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, এই ট্রানজিটের শুভ প্রভাব মেষ, সিংহ, তুলা, ধনু এবং কুম্ভের মানুষের উপর হতে পারে। এ সময় ক্যারিয়ার, ব্যবসা, অর্থ, শিক্ষা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
মঙ্গলকে সাহস, শক্তি, শক্তি, ভূমি, ভাইবোন এবং বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে নেতৃত্বের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখনই মঙ্গল তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে, এটি সমস্ত ১২ টি রাশির লোককে প্রভাবিত করে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মঙ্গল মিথুন রাশিতে প্রবেশ করেছে এবং এখন ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন। মঙ্গলের এই ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। কিছু জাতক জাতিকার ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত ক্যারিয়ার, ব্যবসা, অর্থ এবং আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। দেখে নেওয়া যাক কোন কোন রাশি লাকি।
মেষ
মেষ রাশি মেষ রাশির প্রভু মঙ্গল, তাই এই রাশিচক্রের উপর এই ট্রানজিটের প্রভাব দেখা যায়। যাঁরা কর্মরত তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কও আগের চেয়ে ভালো হতে পারে।
সিংহ
সিংহ রাশি এই ট্রানজিটটি সিংহ রাশির লোকদের জন্য আয় বৃদ্ধিকারী হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে পারে। ব্যবসায় নতুন গ্রাহক পেতে পারেন। আপনি যদি কোনও নতুন কাজ শুরু করতে চান তবে সময়টি অনুকূল বলে মনে করা হয়। বিনিয়োগ থেকে ভাল রিটার্নের লক্ষণও রয়েছে।
তুলা
তুলা রাশি মঙ্গলের এই ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য ভাগ্য বয়ে আনতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ শেষ হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া শিক্ষার্থীরা সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিদেশ ভ্রমণ বা উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহ বাড়তে পারে।
ধনু
রাশি ধনু রাশির জাতকদের জন্য, এই ট্রানজিট অংশীদারিত্বের কাজে সুবিধা আনতে পারে। ব্যবসা সম্প্রসারিত হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে চলমান সমস্যাগুলো কমানো যায়। নতুন মানুষের সাথে দেখা করা ভবিষ্যতে উপকার বয়ে আনতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তারাও ভালো সুযোগ পেতে পারেন।
কুম্ভ
এই সময়টি কুম্ভ রাশির জন্য সৃজনশীল কাজ এবং নতুন পরিকল্পনার জন্য ভাল বলে মনে করা হয়। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় সাফল্য পেতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ তৈরি হবে। প্রেমের সম্পর্কেও মাধুর্য বাড়তে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো থাকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে মঙ্গলকে শক্তি এবং ক্রোধের গ্রহ হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, এই সময়ে কোনও সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করা এড়ানো উচিত। অপ্রয়োজনীয় বিবাদে জড়াবেন না এবং সাবধানে গাড়ি চালান। আপনি যদি আপনার শক্তি সঠিক দিকে ব্যবহার করেন তবে মঙ্গলের এই ট্রানজিট অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More