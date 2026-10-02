Mangal Guru Yuti: দুর্গাপুজোর মাসে মঙ্গল-গুরুর কৃপা বর্ষণ!লাকি ৪ রাশি কী কী পেতে চলেছে
অক্টোবরে, কর্কট রাশিতে মঙ্গল-বৃহস্পতির সংমিশ্রণ থাকবে। উভয় গ্রহই এক রাশিতে থাকবে এবং সমস্ত রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে। কোন রাশিচক্র উপকারী তা জেনে নিন।
পুরো অক্টোবর ২০২৬ জুড়ে, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে বসবেন। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণ জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হিসাবে বিবেচিত হয়। এই অক্টোবর মাস অর্থাৎ দুর্গাপুজোর মাসে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ রাশি: মেষ রাশির প্রভু মঙ্গল। বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ আপনার সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। এই সময়ে, আপনি আপনার ক্যারিয়ারে পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনা সম্ভব। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আপনি ভাল বিনিয়োগের সুযোগের সম্পূর্ণ সুবিধা নেবেন।
কর্কট: কর্কট রাশিতে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণ তৈরি হচ্ছে, যার কারণে নীভাভাঙ্গ রাজ যোগের প্রত্যক্ষ প্রভাব আপনার উপর পড়বে। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সফল হবেন। সম্মান বাড়বে এবং আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করতে পারে। সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে ভাল সময় কাটাতে পারবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার হৃদয়ের কথা বলতে সক্ষম হবেন। আর্থিক দিকটি শক্তিশালী হবে। বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে যার সুবিধা আপনি নেবেন।
বৃশ্চিক রাশি: মঙ্গল এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণ বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য উপকারী হবে। এই সময়ে, আপনি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে অংশ নেবেন। কিছু ভাল খবরের আগমনে মন খুশি হতে পারে। হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য সেরা সময় বলা হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। এই সময়ে, আপনি একটি লক্ষ্য খুঁজে পাবেন। ক্যারিয়ারের উন্নতির সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন।
ধনু রাশি: ধনু রাশির লোকদের জন্য, মঙ্গল-বৃহস্পতির সংমিশ্রণ ভাল সুযোগ আনতে পারে। কাজের পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আপনার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ফল পাবে। মন খুশি হবে। পরিবারে সুখ থাকতে পারে। অর্থ এবং সম্পত্তি পাওয়া যেতে পারে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে আপনি ভাল রিটার্ন পেতে পারেন। বাচ্চাদের দিক থেকে ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন লোকেরা সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More