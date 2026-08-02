মিথুন রাশিতে মঙ্গলের এন্ট্রি! ৪ রাশিতে সুখ, সমৃদ্ধির ফোয়ারা, লাকির লিস্ট রইল

মিথুন রাশিতে মঙ্গলের এন্ট্রি! ৪ রাশিতে সুখ, সমৃদ্ধির ফোয়ারা, লাকির লিস্ট রইল
মঙ্গল গোচার 2026: 2 আগস্ট, 2026-এ, মঙ্গল মিথুন রাশিতে প্রবেশ করছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, এই ট্রানজিটের সবচেয়ে শুভ প্রভাব মেষ, সিংহ, ধনু এবং মকর রাশির লোকদের উপর হতে পারে। এই সময়ে, চাকরি, ব্যবসা, আর্থিক লাভ এবং ক্যারিয়ারের অগ্রগতির জন্য ভাল সুযোগ থাকতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে সাহস, আবেগ এবং কঠোর পরিশ্রমের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন মঙ্গল এক রাশি থেকে অন্য রাশিচক্রে চলে যায়, তখন এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। ২ আগস্ট ২০২৬, মঙ্গল মিথুন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এবার মঙ্গল রাশির পরিবর্তন মেষ, সিংহ, ধনু এবং মকর রাশির লোকদের জন্য ভাল হতে চলেছে। এই রাশির লোকেরা চাকরি, ব্যবসা এবং অর্থের দিক থেকে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কিছু কাজও শেষ করা যেতে পারে।
মেষ
এই সময়টি মেষ রাশির লোকদের জন্য ভাল হতে পারে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। পদোন্নতি বা বেতনও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি যদি নতুন চাকরি শুরু করতে চান তবে সময় আপনার সাথে থাকবে। ব্যবসায়ীরাও লাভবান হতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের পুরো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনও সুখে ভরপুর হবে। আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য পেতে পারেন।
সিংহ
মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট সিংহ রাশির জন্য অনেক সুসংবাদ আনতে পারে। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় মুনাফা হবে এবং আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। পারিবারিক সমর্থন থাকবে এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। সিংহ রাশির রাশি মঙ্গল ট্রানজিট থেকে শুভ ফলাফল পাবে।
ধনু
এই ট্রানজিটটি ধনু রাশির মানুষের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি হতে পারে। আয় বাড়ানোর নতুন পথ খুলতে পারে। আপনি যদি কোনও কাজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন তবে আপনি ভাল ফলাফল পেতে পারেন। ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা মঙ্গল ট্রানজিট থেকে শুভ ফল পাবেন।
মকর
ক্যারিয়ারের দিক থেকে মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ভাল হবে। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায় মুনাফা হতে পারে। আপনি জমি, বাড়ি বা গাড়ি সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। অর্থের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি কাজেই সাফল্য পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More