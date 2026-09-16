Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Mangal Gochar: শনির নক্ষত্রে এন্ট্রি নেবেন মঙ্গল! লাভের বন্যা ৪ রাশিতে,লাকি কারা দেখে নিন

মঙ্গল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ২৪ দিনের জন্য শনির পুষ্য নক্ষত্রে থাকবেন। 

Published on: Sep 16, 2026, 15:03:49 IST
By Sritama Mitra
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনির পুষ্য নক্ষত্রে ভ্রমণ করতে চলেছেন মঙ্গল। এই পরিবর্তনের উপকার হবে মেষ, সিংহ, ধনু এবং মকর রাশি। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গল, যাকে সেনাপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তিনি প্রভাবশালী। যখনই মঙ্গলের গতিবিধি পরিবর্তন হয়, এর প্রভাব দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী হয়। মঙ্গলকে সাহসী এবং ভয়ঙ্কর গ্রহগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আজ থেকে ৭ দিন পরে, মঙ্গল নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তিত হবে, বর্তমানে তিনি পুনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থান করছেন। এই নক্ষত্রের গ্রহের অধিপতি হলেন বৃহস্পতি। পরে তিনি শনিদেবের পুষ্য নক্ষত্রে অবস্থান করবেন।

শনিদেবের নক্ষত্রে মঙ্গলের গোচর।
শনিদেবের নক্ষত্রে মঙ্গলের গোচর।

পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মঙ্গলের এই ট্রানজিট পুরো ২৪ দিন স্থায়ী হতে চলেছে। চারটি রাশি, মঙ্গলের এই গোচরে লাভ পাবে। কারা এই ৪ রাশি, দেখে নিন।

মেষ রাশির উপর মঙ্গল নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব কী হবে?

মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে যাওয়ার সাথে সাথেই মেষ রাশির আটকে থাকা কাজগুলি সঠিক গতি পাবে। এখন আপনাকে মনকে খারাপ করে তোলা জিনিসগুলি থেকে মুক্তি পেতে দেখা যাবে। যদি কোনও বিষয়ে বিভ্রান্তির অবস্থা থাকে তবে এখন স্বচ্ছতা পাওয়া যাবে। পরিবারে একটি সুখী পরিবেশ থাকবে। চাপের পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে এবং মন খুশি হবে।

সিংহ রাশির উপর মঙ্গল নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব কী হবে?

২৪ সেপ্টেম্বর থেকে সিংহ রাশির সমস্যাগুলিও হ্রাস পাবে। মঙ্গলের এই পরিবর্তন পেশাদার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সিনিয়ররা সম্পূর্ণ সমর্থন করবে। কাজও প্রশংসিত হবে। ব্যবসা বাড়বে। সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও বিষয় অনুকূলে আসবে এবং এর কারণে আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে শক্তিশালী হবে।

ধনু রাশির উপর মঙ্গল নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব কী হবে?

মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব ধনু রাশিতেও দেখা যাবে। এই রাশিচক্রের লোকদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা একটি নতুন প্রকল্প পেতে পারেন যা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন লোকের সাথে দেখা করতে পারেন, যা কাজে আরও লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি করবে। এই সময়ে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে তা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।

মকর রাশির উপর মঙ্গল নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব কী হবে?

এই পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব মকর রাশির মানুষের জীবনে দেখা যাবে। মঙ্গল গ্রহ পুষ্য নক্ষত্রে আসার সাথে সাথেই মকর রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থের দিক থেকে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধা আসছে, তা স্বস্তি পাবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও সুসংবাদ পাবেন। একটি চুক্তি চূড়ান্ত হবে, যা উপার্জনও বাড়িয়ে তুলবে। যদি কোনও পুরানো ব্যবসা থাকে তবে এটি সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও কাটিয়ে উঠবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Mangal Gochar: শনির নক্ষত্রে এন্ট্রি নেবেন মঙ্গল! লাভের বন্যা ৪ রাশিতে,লাকি কারা দেখে নিন

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes