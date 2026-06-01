    Mangal Nakshatra Gochar: ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! জুনে মঙ্গলের নক্ষত্র গোচর ৪ রাশির ভালো সময় আনবে

    Mangal Nakshatra Gochar: মঙ্গল গ্রহ জুনে তার নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছে। মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের কারণে কিছু রাশিচক্র বাম্পার সুবিধা পাবে। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের চিহ্নগুলি মঙ্গলের কৃপায় মোড় নেবে।

    Published on: Jun 01, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গল নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের কারক, মঙ্গল ১৬ জুন কৃত্তিকা নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে এবং ৫ জুলাই পর্যন্ত এই নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট দেশ এবং বিশ্বের পাশাপাশি মানব জীবনকেও প্রভাবিত করবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিপতি হলেন সূর্য। সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জে মঙ্গলের ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    সূর্যের কৃত্তিকা নক্ষত্রে মঙ্গল গ্রহে আসছেন, এই 4 টি রাশির ভাগ্য 16 জুন থেকে মোড় নেবে
    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, মেষ রাশি সহ ৪ টি রাশিচক্রের জন্য মঙ্গলের ট্রানজিট খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, এই ভাগ্যবান রাশিচক্রগুলি সুসংবাদ প্রাপ্তির সাথে দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভ পেতে পারে। কারা লাকি, দেখে নিন।

    মেষ রাশি- মঙ্গলের কৃত্তিকা নক্ষত্রের পরিবর্তন মেষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যারা এই সময়ে চাকরি খুঁজছেন তারা পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। দুর্ঘটনাজনিত অর্থ লাভের লক্ষণ। অর্থের প্রবাহ বাড়বে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে পারে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন।

    সিংহ - সিংহ রাশির জন্য এই সময়টি বাণিজ্যিক এবং আর্থিকভাবে শুভ ফলাফল প্রমাণিত হতে পারে। এ সময় পারিবারিক জীবনের সমস্যার সমাধান হতে পারে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আয়ের নতুন উৎস তৈরি করা যাবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পেতে পারেন।

    বৃশ্চিক রাশিচক্র চিহ্ন- বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য, এই সময় অর্থের প্রবাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ সময় আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য সফল প্রমাণিত হতে পারে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া হতে পারে, যা অর্থনৈতিক দিককে শক্তিশালী করবে।

    মীন - মীন রাশির জন্য মঙ্গল নক্ষত্র ট্রানজিট ভাল পরিবর্তন আনতে পারে। এই সময়ে, আপনি বিনিয়োগের ভাল রিটার্ন পেতে পারেন। চাকরি ও ব্যবসায় ইতিবাচক মোড় আসতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে থাকবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং কিছু স্থানীয়রা বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন।

    মঙ্গল গ্রহ নক্ষত্র ট্রানজিট: জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে গ্রহের সেনাপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাশিচক্র বা নক্ষত্রমণ্ডল পরিবর্তন করে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, মঙ্গলের ট্রানজিট মানুষের জীবনে নতুন শক্তি, সাহস বা বীরত্বের পরিবর্তন নিয়ে আসে।

    কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণকারীরা কেমন হয়: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণকারীরা মেধাবী, সাহসী, শক্তিশালী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হন। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে গ্রহগুলির রাজা সূর্য দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

