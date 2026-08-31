মঙ্গলের মহা-নক্ষত্র পরিবর্তন! ৫ রাশির চমকাবে ভাগ্য! পরশু থেকেই শুরু হচ্ছে সেরা সময়

মঙ্গলের মহা-নক্ষত্র পরিবর্তন! ৫ রাশির চমকাবে ভাগ্য! পরশু থেকেই শুরু হচ্ছে সেরা সময়
আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মঙ্গল দেব তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের নক্ষত্র গোচরকে অত্যন্ত অনুঘটক ও গতিশীল বলে মনে করা হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শক্তি, সাহস, পরাক্রম, ভূমি, সম্পদ এবং কর্মস্পৃহার প্রধান কারক গ্রহ হলো মঙ্গল (Mars)। গ্রহমণ্ডলীর সেনাপতি মঙ্গলদেবের গতিবিধি, রাশি পরিবর্তন এবং নক্ষত্র পরিবর্তন মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, ক্যারিয়ার ও নেতৃত্বের ক্ষমতার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মঙ্গল দেব তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের নক্ষত্র গোচরকে অত্যন্ত অনুঘটক ও গতিশীল বলে মনে করা হয়। ২ সেপ্টেম্বরের পর গঠিত হতে চলা এই শুভ নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি, পদোন্নতি, প্রপার্টি সংক্রান্ত কাজে সাফল্য এবং আটকে থাকা অর্থ উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। মঙ্গলের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কোন ৫ রাশির ভাগ্যে সোনালি দিন আসছে—জেনে নিন।
১. মঙ্গলের নক্ষত্র পরিবর্তনের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে সেনাপতি মঙ্গলের নক্ষত্র গোচরকে শক্তি ও কাজের গতি বাড়ার অন্যতম প্রধান সময় মানা হয়:
- সাহস ও সঠিক সিদ্ধান্ত: মঙ্গলের শুভ নক্ষত্র অবস্থানের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস, শারীরিক ক্ষমতা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়।
- প্রপার্টি ও কেরিয়ারে সাফল্য: রিয়েল এস্টেট, প্রপার্টি ডিলিং, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা খাত, খেলাধুলা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই নক্ষত্র পরিবর্তনকালে দ্বিগুণ সাফল্য লাভ করেন।
২. ২ সেপ্টেম্বরের পর মঙ্গলের নক্ষত্র গোচরে কপাল খুলবে যে ৫ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং মঙ্গল দেব। ফলে এই নক্ষত্র পরিবর্তন মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মহা-উন্নতির শুভ সময় নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার প্রশংসা হবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ দ্রুত শেষ হবে এবং ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হবেন।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মঙ্গলের নক্ষত্র গোচর অত্যন্ত ফলদায়ী প্রমাণিত হবে। আপনার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত আকর্ষণ ফুটে উঠবে। নতুন প্রপার্টি বা বাহন কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে। আর্থিক অনটন দূর হয়ে পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরে আসবে।
গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের এই গোচর ভাগ্য স্থান ও কর্মভাবকে বলীয়ান করবে। অফিসে বসেরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে পারেন। প্রশাসনিক কাজ বা সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা সুসংবাদ পাবেন।
ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মঙ্গলের এই নক্ষত্র বদল আর্থিক দিক দিয়ে দারুণ মোড় নিয়ে আসবে। কাজের সূত্রে লাভজনক দূরবর্তী ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হবে। পুরনো বিনিয়োগ বা আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত আসায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাবে।
ঙ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি আত্মবিশ্বাস ও আয়ের উৎস বৃদ্ধির সময়। আপনার সাহসিকতার জোর কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। যৌথ ব্যবসায় নতুন শুভ পার্টনারশিপের অফার পেতে পারেন, যা দীর্ঘমেয়াদে মোটা অঙ্কের লাভ এনে দেবে।
৩. মঙ্গল দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
মঙ্গলের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং মঙ্গল দেবের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- হনুমানজির আরাধনা: প্রতি মঙ্গলবারে শ্রী হনুমান চালিশা বা সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন। হনুমানজিকে লাল সিন্দুর ও বুন্দি নিবেদন করা পরম শুভ।
- লাল বস্তু দান: মঙ্গলবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের মসুর ডাল, গুড় বা লাল রঙের বস্ত্র দান করুন।
- মঙ্গল মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ ক্রাঁ ক্রীং ক্রৌং সঃ ভৌমায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে শারীরিক ক্লান্তি কেটে যায় এবং পরাক্রম বৃদ্ধি পায়।
২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ মঙ্গলের এই নক্ষত্র পরিবর্তন মেষ, কর্কট, সিংহ, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পরাক্রম ও ক্যারিয়ারে সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য, আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগালে জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More