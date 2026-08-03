মঙ্গল ও রাহুর অলৌকিক ‘নবপঞ্চম যোগ’! ২ অগস্ট থেকে খুলেছে এই ৪ রাশির সুবর্ণ ভাগ্য, হবে অপূরণীয় ধনলাভ
যখন দুটি গ্রহ একে অপরের থেকে পঞ্চম ও নবম ঘরে অবস্থান করে, তখন ‘নবপঞ্চম যোগ’ সৃষ্টি হয়। মঙ্গল মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি ও অদম্য সাহস জোগায়, আর রাহু এনে দেয় আকস্মিক সুযোগ ও প্রযুক্তি বা দূরদর্শী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সাফল্যের দরজা।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের নির্দিষ্ট কোণে অবস্থান ও দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে ভিন্ন ভিন্ন শুভ ও অশুভ যোগ তৈরি হয়। পঞ্জিকা ও গ্রহমণ্ডলের হিসাব অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৬-এর একদম সূচনালগ্নেই তৈরি হয়েছে একটি অত্যন্ত মহিমান্বিত ও বিরল গ্রহ যোগ। ২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শক্তি ও পরাক্রমের কারক গ্রহ মঙ্গল এবং ছায়া গ্রহ রাহুর বিশেষ অবস্থানের কারণে গঠিত হয়েছে বিশেষ ‘নবপঞ্চম যোগ’ (Navpancham Yoga)।
মঙ্গল ও রাহুর এই সংযোগ জ্যোতিষীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবে বহুমাত্রিক। সাধারণত মঙ্গল ও রাহুর মিলনকে উগ্র মনে করা হলেও, এই বিশেষ নবপঞ্চম কোণ তৈরি হওয়ার ফলে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির ওপর মঙ্গলের সাহস ও রাহুর আকস্মিক ধনযোগের বরদান বর্ষিত হতে চলেছে। ২ অগস্টের এই শুভ নবপঞ্চম যোগ এবং বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত চার রাশির ভাগ্যফল জেনে নিন।
জ্যোতিষ মতে, যখন দুটি গ্রহ একে অপরের থেকে পঞ্চম ও নবম ঘরে অবস্থান করে, তখন ‘নবপঞ্চম যোগ’ সৃষ্টি হয়। মঙ্গল মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি ও অদম্য সাহস জোগায়, আর রাহু এনে দেয় আকস্মিক সুযোগ ও প্রযুক্তি বা দূরদর্শী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সাফল্যের দরজা। এই দুই গ্রহের নবপঞ্চম মেলবন্ধন জাতকের ক্যারিয়ার, সম্পত্তি এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অসামান্য গতি এনে দিতে পারে।
শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ৪টি রাশি
মঙ্গল-রাহুর এই বিশেষ নবপঞ্চম যোগের ফলে মূলত ৪টি রাশির জাতক-জাতিকারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন:
- মেষ রাশি: মেষ রাশির অধিপতি গ্রহ স্বয়ং মঙ্গল। এই নবপঞ্চম যোগ আপনার জীবনে সাহসিকতা ও নতুন উদ্যোগের পথ প্রশস্ত করবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রপার্টি সংক্রান্ত বিষয় বা আইনি জটিলতার অবসান ঘটতে পারে। শেয়ার বাজার বা নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় হাত দিলে অপ্রত্যাশিত ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট।
- মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আর্থিক দিক থেকে নতুন আশা নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সুবাদে সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের নজর কাড়বেন। যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশে ব্যবসা বা কাজের ভালো প্রস্তাব আসতে পারে। আর্থিক স্থায়িত্ব বাড়ায় পারিবারিক মানসিক চাপ অনেকটাই দূর হবে।
- সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কাজের সূত্রে ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে। পদোন্নতির সাথে সাথে নতুন দায়িত্ব মিলতে পারে, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। সামাজিক ও প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান ও প্রভাব বাড়বে।
- ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে ভাগ্যের পূর্ণ সাহায্য পাবেন। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা দারুণ সাফল্য পেতে পারেন। রাহু ও মঙ্গলের শুভ দৃষ্টিতে আপনার আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে এবং পুরোনো ঋণ পরিশোধের জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হবে।
মঙ্গল-রাহুর শুভত্ব ধরে রাখার সহজ জ্যোতিষীয় উপায়
এই রাজকীয় যোগের শুভ শক্তি ধরে রাখতে এবং কোনো ধরণের মানসিক অস্থিরতা এড়াতে কয়েকটি সহজ শাস্ত্রীয় উপায় মেনে চলা উচিত:
১. মঙ্গলবার ও শনিবারে শ্রী হনুমান চালিশা বা বাজরং বান পাঠ করুন।
২. প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করুন এবং ওঙ্কার জপ করুন।
৩. দুঃস্থ বা অসহায় মানুষকে রক্তবর্ণ কাপড় বা মসুর ডাল দান করুন, এতে মঙ্গলের অশুভত্ব কেটে গিয়ে শুভ ফল বহুগুণ বেড়ে যায়।
গ্রহের আন্দোলন জীবনের নানা মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আগস্ট ২০২৬-এর সূচনায় গঠিত মঙ্গল ও রাহুর এই শক্তিশালী নবপঞ্চম যোগ জাতকের অলসতা কাটিয়ে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেওয়ার এক মহাজাগতিক ইশারা। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে এই শুভ সময়কে কাজে লাগিয়ে সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More