এবার মঙ্গলের মহারাশি পরিবর্তন! ৩ রাশির জীবনে ভালো কিছুর সময় এসে গিয়েছে, দেখুন আপনি প্রস্তুত কি না

এবার মঙ্গলের মহারাশি পরিবর্তন! ৩ রাশির জীবনে ভালো কিছুর সময় এসে গিয়েছে, দেখুন আপনি প্রস্তুত কি না
এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মঙ্গল দেব তাঁর রাশি পরিবর্তন করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তনকে অত্যন্ত অনুঘটক, তীব্র ও সিদ্ধান্তমূলক বলে মানা হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সাহস, শক্তি, পরাক্রম, ভূমি, সম্পত্তি এবং কর্মস্পৃহার প্রধান কারক গ্রহ হলেন মঙ্গল দেব (Mars)। গ্রহমণ্ডলীর প্রধান সেনাপতি মঙ্গলের গতিবিধি ও রাশি পরিবর্তন মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এবং কেরিয়ারের অগ্রগতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মঙ্গল দেব তাঁর রাশি পরিবর্তন করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তনকে অত্যন্ত অনুঘটক, তীব্র ও সিদ্ধান্তমূলক বলে মানা হয়। সেপ্টেম্বরে হতে চলা এই শুভ রাশি পরিবর্তনের প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি, পদোন্নতি, প্রপার্টি সংক্রান্ত কাজের সমাধান এবং আটকে থাকা অর্থ উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে মিথুন, ধনু ও মীন রাশির ভাগ্যে কী পরিবর্তন আসছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের রাশি পরিবর্তনের গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে সেনাপতি মঙ্গলের গোচরকে কর্ম ও উন্নতির গতি বাড়ার অন্যতম প্রধান সময় মানা হয়:
- সাহস ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত: মঙ্গলের শুভ প্রভাবের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস, শারীরিক ক্ষমতা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়।
- প্রপার্টি ও কেরিয়ারে গতি: রিয়েল এস্টেট, প্রপার্টি ডিলিং, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা খাত, খেলাধুলা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা মঙ্গলের রাশি পরিবর্তনকালে দুর্দান্ত মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
২. সেপ্টেম্বরে মঙ্গলের রাশি পরিবর্তনে যে ৩ রাশির ভাগ্য চমকাবে
ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বরে মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ী প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের গতি ও দক্ষতার প্রশংসা হবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা বড় প্রজেক্টের দায়িত্ব আপনার ওপর আসতে পারে। দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুপ্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে মজবুত করবে।
খ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মঙ্গলের এই গোচর পরাক্রম ও ভাগ্যভাবকে বলীয়ান করবে। অফিসে বসেরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে পারেন। যৌথ ব্যবসা বা নতুন পার্টনারশিপের অফার পেতে পারেন, যা দীর্ঘমেয়াদে মোটা অঙ্কের আর্থিক লাভ এনে দেবে।
গ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আত্মবিশ্বাস ও আয়ের নতুন উৎস তৈরির সময়। আপনার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে কঠিন সমস্যাগুলো সহজ হয়ে যাবে। প্রপার্টি, জমি-জমা বা বাহন কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নপূরণ হতে পারে। পরিবারে সুখ ও শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে।
৩. মঙ্গল দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তনের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং মঙ্গল দেবের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- হনুমানজির আরাধনা: প্রতি মঙ্গলবারে শ্রী হনুমান চালিশা বা সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন। হনুমানজিকে লাল সিন্দুর ও বুন্দি নিবেদন করা পরম শুভ।
- লাল বস্তু দান: মঙ্গলবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের মসুর ডাল, গুড় বা লাল রঙের বস্ত্র দান করুন।
- মঙ্গল মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ ক্রাঁ ক্রীং ক্রৌং সঃ ভৌমায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থিরতা বাড়ে এবং পরাক্রম বৃদ্ধি পায়।
২০২৬-এর সেপ্টেম্বরে মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তন মিথুন, ধনু ও মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পরাক্রম ও কেরিয়ারে সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য, আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগালে জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More