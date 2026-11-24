শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
মঙ্গল আনছেন সুখবর! সুখের সময় একঝাঁক রাশিতে, লাকির লিস্টে কারা?
সিংহ রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিট।
গ্রহের সেনাপতি হিসাবে পরিচিত মঙ্গল, কিছু রাশিচক্রের জন্য ভালো খবর নিয়ে আসছেন। মঙ্গল বর্তমানে সূর্যের রাশিতে ট্রানজিট করছে। মঙ্গলের সূর্যের রাশিতে ট্রানজিট রাশিচক্রের জীবনেও প্রভাব ফেলবে। মঙ্গল সিংহ রাশিতে অবস্থান করছে। মঙ্গল সিংহ রাশিতে চলাচল করলে সূর্যের শক্তি মঙ্গলের পাশাপাশি মঙ্গলকেও প্রভাবিত করবে।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, সিংহ রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিট ৯ মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত চলবে। এর ফলে কোন কোন রাশির লাভ হবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
মঙ্গলের ট্রানজিট সিংহ রাশির জাতকদের জন্য উপকারী হতে পারে। ব্যবসায়ীরা দ্বিগুণ লাভ করতে পারেন। এই রাশির মানুষরা তাদের সম্মান ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি করবে। আর্থিকভাবে আপনি লাভজনক হবেন।
মেষ
মঙ্গলের ট্রানজিট মেষ রাশির জাতকদের জন্য চমৎকার প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসায়ীরা লাভজনক চুক্তি পেতে পারেন। ধনসম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনি সফল হবেন।
ধনু
মঙ্গলের ট্রানজিট ধনু রাশির জাতকদের জন্য উপকারী হতে পারে। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে। আপনি সন্তান সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুন
মঙ্গলের ট্রানজিট মিথুনের জাতকদের জন্য ইতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। অর্থও আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। বিবাহিত জীবনে মাধুর্য জয়ী হবে।
বৃশ্চিক
রাশির মঙ্গলের ট্রানজিট বৃশ্চিকবাসীদের জন্য শুভ হতে পারে। আপনি প্রতিটি কাজেই সফল হবেন। অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ আসবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)