Lucky Zodiac Signs: শুভ যোগে এপ্রিলে কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলবে! কার ভাগ্যে কী প্রাপ্তি দেখে নিন
April Lucky Zodiac Signs: সামনেই আসছে সুসময়। আসছে ত্রিগ্রহী যোগ। তারফলে একাধিক রাশি লাভ পাবেন।
Lucky Zodiac Signs: ১১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে, বুধ মীন রাশিতে এসেছেন, এই রাশিতে এর আগে সূর্য এবং শনি এবং মঙ্গল ছিলেন। কিন্তু ১৪ এপ্রিল, সূর্য মেষ রাশিতে চলে গিয়েছেন। সূর্যের এই ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকার তৈরি করবে, তবে মীন রাশিতে মঙ্গল, বুধ এবং শনির ত্রিগ্রাহী যোগও অনেক রাশির জাতক জাতিকাকে সুসময় দেবে।
মঙ্গল, পুরো মাসটাই এই রাশিচক্রে থাকবে, যখন শনি এবং মঙ্গলের যুতি দীর্ঘস্থায়ী হবে, শনি এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণকে ভাল বলে মনে করা হয় না, এটি আপনার জন্য অনেক ধরণের ক্ষতি বয়ে আনে।
মীন রাশির সাথে শনি এবং মঙ্গলের উপস্থিতি থাকবে। মঙ্গল গ্রহ মে মাস পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবে, সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধ গ্রহকে বুদ্ধি, যুক্তি, বক্তৃতা এবং ব্যবসা ইত্যাদির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক মীন রাশিতে বুধের ট্রানজিট থেকে কোন রাশির লোকেরা উপকৃত হবেন।
কোন কোন রাশি পাবে লাভ!
মকর রাশির প্রতিপত্তি বাড়তে পারে, আপনার কাজ ভাগ্য দ্বারা তৈরি হবে এবং আপনি যদি রাজনীতিতে থাকেন তবে আপনি উপকৃত হতে পারেন। এই সময়ে আপনার জন্য ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, আপনি ব্যবসা থেকেও উপকৃত হতে পারেন।
কুম্ভ রাশি সম্পর্কিত কাজে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে, আপনার যদি সন্তান থাকে তবে আপনি তাদের সাথে সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার কথাবার্তা যদি ভালো হয়, তাহলে বুঝবেন আপনার কোনও আটকে থাকা কাজ হয়ে যাবে।
বৃষ রাশির অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আপনার জন্য সুবিধা বয়ে আনবে। আপনার ব্যবসায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়েরও উন্নতি হবে এবং বাড়িতে ভাল কাজ থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সাথে আপনি বাড়িতে পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধাও পেতে পারেন। যদি সরকারি চাকরি থাকে, তাহলে অবস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে।
ধনু রাশির ঘর ও যানবাহনের সুখ বাড়তে পারে। একই সময়ে, আপনি রিয়েল এস্টেট এবং রিয়েল এস্টেটের সুবিধা পাচ্ছেন ।
( তথ্য LH থেকে সংগৃহীত, এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে বিস্তারিত আমরা পুরোপুরি সত্য এবং নির্ভুল বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More