    Mangal special Gochar: মঙ্গল ঘোরাবেন খেলা! প্রভাব ফেলবে বহু রাশিতে, ভাগ্যফল কী বলছে?

    মঙ্গল গ্রহের রাশিচক্র পরিবর্তনের আগে মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিট করছে। মঙ্গল গ্রহ আজ বৃহস্পতির পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করছে। মঙ্গল গ্রহের এই নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট থেকে অনেক রাশিচক্র উপকৃত হবে।  

    Published on: Mar 20, 2026 3:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    মঙ্গল গ্রহের রাশিচক্র পরিবর্তনের আগে মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিট করছে। মঙ্গল গ্রহ বৃহস্পতির পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করছে। মঙ্গল গ্রহের এই নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট থেকে অনেক রাশিকে উপকৃত হবে, এটি অনেক রাশিচক্রের জন্য সমস্যা তৈরি করবে এবং অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকার হবে।

    মঙ্গল আজ বৃহস্পতির সাথে একত্রে রয়েছে, কোন রাশিচক্রগুলি প্রভাবিত হয়?
    মঙ্গল আজ বৃহস্পতির সাথে একত্রে রয়েছে, কোন রাশিচক্রগুলি প্রভাবিত হয়?

    মঙ্গলকে সেনাপতি বলা হয়, মার্চের পরে, এপ্রিল মাসে, মঙ্গল শনির রাশি ছেড়ে বৃহস্পতির রাশিতে যাচ্ছেন। বৃহস্পতির রাশি মীন রাশি যাওয়ার ফলে অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকার পাবে, অন্যদিকে এই শক্তিশালী যোগ অনেক বড় প্রভাব নিয়ে আসবে। মঙ্গলের সাথে যখন শনি, সূর্য এবং শুক্র একত্রিত হবে, তখন বহু কিছু ঘটতে পারে। কখনও পরিস্থিতি জটিল হতে পারে অনেকের,আবার কারোর পরিস্থিতি ভালোর দিকে যেতে পারে।

    ২ এপ্রিলের পরের সময়টি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এর আগে রাহু, মঙ্গল, সূর্য, বুধ গ্রহ কুম্ভ রাশিতে একসঙ্গে বসেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে যুদ্ধের কারণ বলা হয়, এটি ছাড়াও এর প্রভাব রক্ত সম্পর্কিত সমস্যা বা ক্রোধ বাড়ায় বলে মনে করা হয়।

    জ্যোতিষমত বলছে, মীন রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে, তবে মঙ্গলের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন নির্দিষ্ট রাশিচক্রের উপর ভাল প্রভাব ফেলবে।

    দেখা যাক মঙ্গলের এই ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে। এই ট্রানজিট মকর রাশির জাতকদের জন্য খুব ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। এ সময় আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। এটি আপনাকে ক্যারিয়ার এবং চাকরির লাভের ইঙ্গিত দিতে পারে। আপনি যদি বড় সিদ্ধান্ত নেন তবে অবশ্যই কারও পরামর্শ নিন।

    সিংহ রাশির জন্য ব্যবসায় ভাল যোগ তৈরি হবে। আপনার জন্য সাফল্যের সম্ভাবনাও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, আপনি আইনি বিষয় এবং ক্যারিয়ারে সাফল্য পাবেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবনের দিকে আপনাকে কিছুটা মনোযোগ দিতে হবে। এই গোচর কন্যা রাশির জন্য মিশ্রিত হতে পারে, আপনার জন্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে আপনার সমস্যাও হতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা বাড়ার লক্ষণ রয়েছে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। বি.দ্র- সাধারণ তথ্য, ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে এই খবরটি তৈরি করা হয়েছে। যে কোনও নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য ধর্ম বিশেষজ্ঞের সঠিক পরামর্শ নিন।)

    News/Astrology/Mangal Special Gochar: মঙ্গল ঘোরাবেন খেলা! প্রভাব ফেলবে বহু রাশিতে, ভাগ্যফল কী বলছে?

