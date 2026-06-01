Mangal Gochar: বৃষ রাশিতে যাবেন মঙ্গল! গোচর ২১ জুন, বৃশ্চিক সহ ৪ রাশিতে কী প্রভাব?
বৃষ রাশিতে যাবেন মঙ্গল! গোচর ২১ জুন, বৃশ্চিক সহ ৪ রাশিতে কী প্রভাব?
গ্রহগুলির কমান্ডার মঙ্গল ২১ জুন, ২০২৬ এ মেষ রাশি ছেড়ে যাবেন এবং বৃষ রাশিতে ট্রানজিট করবেন। মঙ্গল ১ আগস্ট পর্যন্ত বৃষ রাশিতে থাকবে। মঙ্গল গ্রহের বৃষ রাশির ট্রানজিটের প্রভাব পড়বে দেশ ও বিশ্বের পাশাপাশি মানব জীবনের উপরও।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, মঙ্গল গ্রহের বৃষ রাশির ট্রানজিট কিছু রাশির জন্য শুভ ফলাফল নিয়ে আসছে, কিছু রাশির চিহ্নগুলিকে এই সময়টি খুব সাবধানে অতিক্রম করতে হবে। মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিটের প্রভাবের কারণে, তুলা সহ চারটি রাশির লোকদের আর্থিক, পারিবারিক এবং পেশাগত জীবনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। দেখা যাক, কোন কোন রাশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।
মিথুন রাশি- মিথুন রাশিতে মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট আর্থিকভাবে সমস্যাজনক হতে পারে। এই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মানসিক সমস্যা বাড়তে পারে। না ভেবে বা তাড়াহুড়ো না করে নেওয়া সিদ্ধান্ত আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ সময় আপনার স্বভাবের মধ্যে একটু একগুঁয়েমি থাকতে পারে।
তুলা রাশি - মঙ্গল ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য আর্থিকভাবে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। পারিবারিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই মুহুর্তে, কোনও বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত এড়ানো উচিত। এ সময় স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে।
বৃশ্চিক রাশি- এই সময়টি বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য পারিবারিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীর সাথে ফাটলের মুখোমুখি হতে পারেন। অংশীদারিত্বের কাজে বাধা আসতে পারে। আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে সম্মান করুন, অন্যথায় এটি আঘাত করতে পারে। আর্থিকভাবে, এই ট্রানজিট আপনার পক্ষে কিছুটা বেদনাদায়ক প্রমাণিত হতে পারে।
বৃষ রাশি - মঙ্গল গ্রহের পরিবর্তন আপনার ব্যয় হঠাৎ বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া মাথাব্যথা, চোখের সমস্যা বা নিদ্রাহীনতার মতো স্বাস্থ্য সমস্যাও থাকতে পারে। আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন, অন্যথায় আপনার প্রিয়জনের সাথে বিরোধ হতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে অনৈক্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
মঙ্গলের ক্ষতিকারক প্রভাব রোধ করার উপায়- জ্যোতিষশাস্ত্রে হনুমানকে মঙ্গল গ্রহের নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে হনুমানজির পূজা করে মঙ্গলদেব সন্তুষ্ট হন এবং শুভ ফলাফল দেন। মঙ্গল দেবের আশীর্বাদ পেতে হলে প্রতি মঙ্গল ও শনিবার হনুমান চালিসা, বজরং বান বা সুন্দরকান্ড পাঠ করা উচিত। মঙ্গলবার হনুমানজি বেসনের লাড্ডু বা বোঁদে দিয়ে বিতরণ করুন। ধারণা করা হয়, মঙ্গলবারের উপবাস মঙ্গলদেবের বিশেষ কৃপা বয়ে আনে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More