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    Lucky Zodiac Signs: ২১ জুন থেকে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! মঙ্গল যাবেন বৃষে, কপাল খুলবে বহু রাশির

    জুন মাসে একটি বড় গ্রহের পরিবর্তন হতে চলেছে। ২১ জুন, ২০২৬ এ, মঙ্গল, বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবে। 

    Published on: Jun 06, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    জুন মাসে একটি বড় গ্রহের পরিবর্তন হতে চলেছে। ২১ জুন, ২০২৬ এ, মঙ্গল বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে সাহস, উত্সাহ, রিয়েল এস্টেট এবং কাজের শক্তির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, বৃষ রাশিকে সম্পদ, পরিবার এবং আরামের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।

    21 জুন থেকে মঙ্গলের গতিবিধি পরিবর্তন হবে, এই রাশিচক্রগুলি অর্থ অর্জন করবে, কিছু সতর্ক থাকতে হবে
    21 জুন থেকে মঙ্গলের গতিবিধি পরিবর্তন হবে, এই রাশিচক্রগুলি অর্থ অর্জন করবে, কিছু সতর্ক থাকতে হবে

    জ্যোতিষীরা বলছেন যে মঙ্গলের এই রাশিচক্রের পরিবর্তনের প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর বিভিন্ন উপায়ে দেখা যাবে। কারও কারও জন্য, এই সময়টি আর্থিকভাবে ভাল হতে পারে, আবার কিছু লোকের ব্যয় এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

    মেষ-আয় বাড়ানোর জন্য কিছু নতুন সুযোগ থাকতে পারে। পরিবারের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কাজটি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসায়ও ভাল ফলাফল পেতে পারেন।

    বৃষ রাশি - মঙ্গল আপনার নিজের রাশিতে আসছে, তাই এর প্রভাব আপনার উপর সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি নতুন কাজ শুরু করার মতো বোধ করতে পারেন। ব্যবসা এবং ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। তবে রাগ ও একগুঁয়েমি এড়িয়ে চলতে হবে।

    মিথুন- মিথুন রাশির জাতকদের অর্থের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। খরচ বাড়তে পারে। আপনি কিছু সম্পর্কে চাপও অনুভব করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে দূরবর্তী স্থান সম্পর্কিত কাজে সাফল্য অর্জন করা যায়।

    কর্কট- এই ট্রানজিটকে কর্কট রাশির মানুষের জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। চাকরি ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। আয় বাড়ানোর সুযোগও আসতে পারে।

    সিংহ রাশি - ক্যারিয়ারের দিক থেকে এই সময়টি ভাল হতে পারে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং আপনি কর্তৃপক্ষের সমর্থন পেতে পারেন। কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনার বক্তব্যে একটু সংযম থাকতে হবে।

    কন্যা রাশি- মঙ্গলের এই ট্রানজিট কন্যা রাশির লোকদের জন্য মিশ্র ফলাফল দিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে কাজে বিলম্ব হতে পারে তবে আপনি যদি ধৈর্য ধরে রাখেন তবে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে যেতে দেখা যাবে। পড়াশোনা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে একটু বাড়তি মনোযোগের প্রয়োজন হবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, যখন ক্যারিয়ারে ধীরে ধীরে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই সতর্ক থাকতে হবে। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে। গাড়ি চালানোর সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোনও আর্থিক সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না।

    বৃশ্চিক রাশি- যারা অংশীদারিত্বে কাজ করছেন তাদের জন্য সময় আরও ভাল হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। তবে ছোট ছোট বিষয়ে রাগ করা এড়িয়ে চলা উচিত।

    ধনু রাশি- আপনাকে কাজে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। প্রতিযোগিতা বাড়বে, কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত থাকলে সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও খরচ সম্পর্কে অসাবধান হবেন না।

    মকর রাশি- বিনিয়োগ এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের চাপ বাড়তে পারে তবে এর ফলাফলও ভাল হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা আরও ভাল হবে।

    কুম্ভ রাশি- বাড়ি ও পরিবার সম্পর্কিত দায়িত্ব বাড়তে পারে। কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যও থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে কাজ করা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে থাকুন।

    মীন রাশি- মীন রাশির মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ভাইবোনদের কাছ থেকেও সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Lucky Zodiac Signs: ২১ জুন থেকে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! মঙ্গল যাবেন বৃষে, কপাল খুলবে বহু রাশির

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