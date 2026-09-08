Lucky Zodiac Signs: সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে শনির নক্ষত্রে আসছেন মঙ্গল! কপাল খুলবে ৪ রাশির
মঙ্গল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাশিচক্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে, মঙ্গল শনির নক্ষত্রপুঞ্জে আসছে। শনির নক্ষত্রপুঞ্জে মঙ্গল ৪ টি রাশিচক্রের জন্য উপকারী হবে।
জ্যতিষশাস্ত্রে, পুষ্য নক্ষত্রে গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের ট্রানজিটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পুষ্য নক্ষত্রের প্রভু হলেন শনি এবং এর প্রধান দেবতা হলেন দেবগুরু বৃহস্পতি।মঙ্গল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ ভোর ০৫:০৫ মিনিটে এ পুষ্য নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। তা তিনি করবেন ১৭ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত।ফলে প্রায় ২৪ দিন এই নক্ষত্রে থাকবেন। এই সময়ে, মঙ্গল, কর্কট রাশিতে নিম্ন অবস্থায় থাকবে, তবে এই রাশিতে বৃহস্পতির উপস্থিতির কারণে মঙ্গলের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস পাবে এবং ইতিবাচক প্রভাব বাড়বে। চারটি রাশিচক্র মঙ্গল নক্ষত্র ট্রানজিট থেকে খুব শুভ ফলাফল পাবে। জেনে নিন কোন রাশিচক্র এই মুহুর্তে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করবে।
মেষ রাশি
আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে মঙ্গল নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে মেষ রাশির লোকদের আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। সম্পত্তি সম্পর্কিত সুবিধা পাবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ব্যবসায়ের পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং লাভ বাড়তে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবেন।
সিংহ রাশি
আপনি নতুন সুযোগ পাবেন মঙ্গল গ্রহের প্রভাবের কারণে সিংহ রাশির লোকেরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আপনি যদি আপনার চাকরি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছেন তবে সময়টি আপনার পক্ষে অনুকূল। শিক্ষার্থীরা সাফল্য পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক বাড়বে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। কিছু ভাল খবর দিয়ে মন খুশি হবে। আপনি চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। যারা কাজ করেন তাদের দক্ষতা বাড়তে পারে।
কন্যা রাশি
সম্মান বাড়বে কন্যা রাশির সম্মান বাড়বে। চাকরি এবং ব্যবসায় নতুন দায়িত্ব পাওয়া যাবে। আপনি ভাগ্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনার আটকে থাকা কাজকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। পরিবারে সুখ থাকতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা পরিবর্তনের জন্য ভাল সুযোগ পাবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।
ধনু রাশি
আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে ধনু রাশির আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। যে কোনও মুলতুবি কাজ গতি অর্জন করতে পারে। আপনি পিতামাতার সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দূর হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More