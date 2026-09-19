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Mangal Gochar: চন্দ্রের রাশিতে মঙ্গলের এন্ট্রি! ৫৬ দিনে কপাল খুলবে কাদের?

মঙ্গল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেছে এবং প্রায় ৫৬ দিন এই রাশিতে থাকবে। 

Published on: Sep 19, 2026, 17:00:42 IST
By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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মঙ্গল ১৮ সেপ্টেম্বর কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেছে। মঙ্গলকে শক্তি, সাহস, ভূমি, সম্পদ এবং শক্তির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, কর্কট রাশির অধিপতি হলেন চন্দ্র। জ্যোতিষশাস্ত্রে, কর্কটকে মঙ্গলের নিম্ন চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, মঙ্গলের এই ট্রানজিটকে বিভিন্ন উপায়ে বিশেষ বলে মনে করা হয়। মঙ্গল প্রায় ৫৬ দিন কর্কট রাশিতে থাকবে। এর পরে, ১২ নভেম্বর, রাত ৮.৩০ টা থেকে রাত ৮.৪৫ মিনিটের মধ্যে, এটি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে।

চন্দ্রের রাশিতে মঙ্গলের এন্ট্রি! ৫৬ দিনে কপাল খুলবে কাদের?
চন্দ্রের রাশিতে মঙ্গলের এন্ট্রি! ৫৬ দিনে কপাল খুলবে কাদের?

এই সময়ে, মঙ্গলের সাথে বৃহস্পতির অবস্থানও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনার বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে। কিছু জ্যোতিষশাস্ত্রের মতামত অনুসারে, বৃহস্পতির উপস্থিতি মঙ্গলের নিম্নতা হ্রাস করতে পারে। তবে এর প্রভাব সমস্ত রাশির উপর একই বলে মনে করা হয় না। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, মঙ্গলের এই ট্রানজিট কিছু রাশির জন্য ক্যারিয়ার, আর্থিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। কারা লাকি দেখে নিন।

মেষ

বাড়ি এবং পরিবার এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সক্রিয় করতে পারে। এই সময়ে, বাড়ি সম্পর্কিত কিছু কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। সম্পত্তি বা যানবাহন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধারণাও আসতে পারে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পেতে পারেন। তবে আপনাকে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়াতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার সময় ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা উপকারী হবে।

বৃশ্চিক

বৃশ্চিক রাশির প্রভু মঙ্গল। এই পরিস্থিতিতে, মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট এই রাশির লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। কাজের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পাবে এবং কিছু লোক তাদের পুরানো লক্ষ্যগুলিতে পুনরায় মনোনিবেশ করতে পারে। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব সম্পর্কিত সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজের গতি বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যে কোনও ধরণের ঝুঁকি নেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

ধনু

এই রাশির লোকদের জন্য, মঙ্গলের এই ট্রানজিট আর্থিক বিষয় এবং কাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। আটকে থাকা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। আপনি চাকরিতে কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল পাবেন বলে আশা করা হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারেন। তবে ব্যয় বৃদ্ধির পরিস্থিতিও হতে পারে। অতএব, আয়ের পাশাপাশি সঞ্চয়ের দিকেও মনোনিবেশ করা দরকার। পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে কথোপকথন করার সময় কথাগুলি মনে রাখবেন।

মীন

এই রাশির অধিবাসীদের জন্য, মঙ্গলের ট্রানজিট শিক্ষা, সন্তান এবং সৃজনশীল কাজ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোড়ন আনতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় আরও মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া লোকদের তাদের কঠোর পরিশ্রম বাড়াতে হতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায় একটি নতুন পরিকল্পনার কাজ শুরু হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে কিছু ভাল সুযোগ আসতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেবেন না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি রাখার পাশাপাশি অন্যের কথা শোনাও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Mangal Gochar: চন্দ্রের রাশিতে মঙ্গলের এন্ট্রি! ৫৬ দিনে কপাল খুলবে কাদের?

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