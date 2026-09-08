Mangal Gochar:বৃষ সহ একঝাঁক রাশির কপাল ফেরাতে চলেছেন মঙ্গল! সৌভাগ্য পাবে ৩ রাশি
মঙ্গল একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। এখন মঙ্গল তার দুর্বল রাশি কর্কটে ট্রানজিট করতে চলেছে। মঙ্গল কখন কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করবে তা জানুন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে গ্রহের সেনাপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল শক্তি, রক্ত, শক্তি এবং সাহসের কারণ। এই সময়ে, মঙ্গল মিথুন রাশির ট্রানজিটে রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ, মঙ্গল, কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করবে এবং ১২ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবে।কর্কট রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিট তৃতীয় ঘরে হবে।
তৃতীয় ঘরে মঙ্গলের ট্রানজিট শুভ ফলাফল দেয় বলে মনে করা হয়। এরফলে কোন কোন রাশি লাভ পাবে, দেখে নিন।
তুলা - মঙ্গল ট্রানজিট তুলা রাশির জন্য ভাল হতে চলেছে। আপনি এই সময়ে ভাল লাভ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রত্যাশিত লাভ হচ্ছে। আপনি ভাইবোনদের কাছ থেকে ভাল সমর্থন পাবেন। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে। বীরত্ব রঙ আনবে এবং আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং কিছু কাজও করা হবে। মঙ্গল ট্রানজিটের প্রতিকার: এই সময়ে দরিদ্র বা অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা তুলা রাশির লোকদের পক্ষে উপকারী হবে।
কুম্ভ- কুম্ভের জন্য মঙ্গল ট্রানজিট একটি ভাল ফলাফল প্রমাণিত হতে পারে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। যারা চাকরি করেন তাঁরা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সিনিয়রদের সমর্থন পাবেন। ভাইবোনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে আপনি ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গল আপনাকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। কিছু লোক ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য পেতে পারেন। কিছু সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। মঙ্গল ট্রানজিটের প্রতিকার: কুম্ভ রাশির লোকেরা মঙ্গল ট্রানজিটের সময় খাদ্য দান করা শুভ হবে।
বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জন্য মঙ্গলের কর্কট ট্রানজিট ইতিবাচক ফলাফল দেয় বলে মনে করা হয়। এই মুহুর্তে, আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থন পাবেন এবং একে অপরের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি মঙ্গলের প্রভাব থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসার লক্ষণ রয়েছে। আপনি সরকারী ব্যবস্থার সমর্থন পাবেন। আপনার অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করুন। যারা ব্যবসা করছেন তাদের জন্য লাভের লক্ষণ রয়েছে। কোথাও যাত্রা ফলপ্রসূ হবে। ভাগ্যক্রমে, কিছু আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে। মঙ্গল ট্রানজিটের প্রতিকার: বৃষ রাশির লোকদের মঙ্গল ট্রানজিটের সময় ক্রোধ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ভাইবোনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More