Mangal Transit in Shatru Rashi: শত্রু রাশিতে গোচর করবেন মঙ্গল! অগস্টে ধুন্ধুমার লাভ ৩ রাশির, লাকির লিস্ট রইল
মঙ্গল গোচার 2026 আগস্ট: মঙ্গলকে গ্রহের সেনাপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে, মঙ্গল বৃষ রাশিতে বসে আছেন এবং অগস্টে তার শত্রু চিহ্নে ট্রানজিট করবে।
Mangal Gochar in Mithun Rashi: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে শক্তি, সাহস এবং শক্তির উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মঙ্গলের ট্রানজিট বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং বক্তব্যকে প্রভাবিত করে। বর্তমানে মিথুন রাশি বৃষ রাশিতে বসে আছেন।
২ আগস্ট, ২০২৬-এ, মঙ্গল মিথুন রাশিতে ট্রানজিট করবে। মিথুন রাশির শাসক হলেন বুধ, গ্রহের রাজপুত্র। মঙ্গল ও বুধের মধ্যে শত্রুতার অনুভূতি রয়েছে। জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শত্রু রাশি মিথুন রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিট খুব কার্যকর প্রমাণিত হবে। এটি দেশ এবং বিশ্বের পাশাপাশি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের জন্য মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট ভাল হবে, কাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।
জনসাধারণের উপর মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিটের প্রভাব: পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, মিথুন রাশিতে বুধের আগমনের কারণে মঙ্গল গ্রহ প্রতিকূল হয়ে উঠবে। শত্রু রাশিতে আসার ফলে মঙ্গলের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে। এ সময় মানুষকেরক্ত সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। বাজারে ওঠা-পতন দেখা যায়।
এই ৩ টি রাশি লাকি-
মেষ - পণ্ডিতজির মতে, মঙ্গল ট্রানজিটের প্রভাব মেষ রাশির জাতকদের শক্তি বাড়িয়ে তুলবে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। সাহস বাড়বে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি অনুভব করবেন। আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। কর্মসংস্থানের অগ্রগতি হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।
সিংহ রাশি রাশি- সিংহ রাশির জাতকদের আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। মঙ্গলের প্রভাব আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। খরচ কমে যাবে। সঞ্চয়ের ভালো সুযোগ থাকবে। চাকরি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। আপনি শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন।
মকর - মকর রাশির জাতক-জাতিকারা মঙ্গল গ্রহের পরিবহনের প্রভাবের কারণে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় পাবেন। অফিসে আপনার দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ থাকবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তবে এই সময়টি ভাল হতে চলেছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। অর্থের প্রবাহ বাড়বে। ভাগ্যক্রমে, কাজ হয়ে যাবে।
মঙ্গলের মিথুন রাশির ট্রানজিটে বিরূপ প্রভাব কাদের: পণ্ডিতজির মতে, মিথুন রাশিতে মঙ্গলের আগমন বৃষ এবং মিথুন রাশির সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। বৃষ রাশির জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ঋণের পরিস্থিতি আনতে পারে। তাই একটি আর্থিক বাজেট তৈরি করুন। মিথুন রাশির জাতকদের শারীরিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। রক্তচাপের ওঠানামা হতে পারে। মাথাব্যথা, চোখের ব্যথাও হতে পারে।
প্রতিকার- ১. জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, রাশিফলে মঙ্গলকে শক্তিশালী করার জন্য মঙ্গলবার উপবাস করা উচিত। ২. মঙ্গলবার, হনুমানজিকে আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পূজা করা উচিত এবং তাকে জুঁই তেল এবং সিঁদুর নিবেদন করা উচিত। ৩. লাল আইটেমগুলি মঙ্গলবার দান করা উচিত।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More