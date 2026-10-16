Mangal Gochar: মঙ্গলের গোচরে কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির! কুম্ভ সহ লাকির লিস্টে কারা?
মঙ্গল একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। এখন মঙ্গল গ্রহ সূর্যের সিংহ রাশিতে আসতে চলেছে। নভেম্বরে মঙ্গলের ট্রানজিট কখন হবে এবং কোন রাশিচক্র শুভ ফলাফল দেবে তা জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে গ্রহের কমান্ডার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গলকে ভূমি, রক্ত, সাহস এবং শক্তির উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। এই সময়ে, তিনি চাঁদের কর্কট রাশিতে বসে আছেন এবং দীপাবলির পরে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করবেন। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, মঙ্গল ১২ নভেম্বর, ২০২৬ এ কর্কট রাশি ছেড়ে সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবে এবং ৯ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল এবং সূর্যকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সিংহ রাশিতে আসা মঙ্গল গ্রহে সূর্যের প্রভাবও দেখতে পাবে। যার কারণে মঙ্গলের সিংহ রাশির ট্রানজিটকে অনেক রাশিচক্রের জন্য আর্থিক, বাণিজ্যিক এবং পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, মঙ্গল গ্রহের সিংহ ট্রানজিট মেষ থেকে মীন রাশির মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে। তবে ৪ টি ভাগ্যবান রাশিচক্র খুব শুভ ফলাফল দিতে পারে। এই বিশেষ রাশিচক্রের জীবনে, মঙ্গল ট্রানজিট পিরিয়ডে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। জেনে নিন কোন রাশিচক্র মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিটে শুভ ফলাফল দেবে।
মেষ: মঙ্গল গ্রহের সিংহ ট্রানজিট মেষ রাশির লোকদের ভাল ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। আপনার কাজ এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা উন্নত হবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। ভাল বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে। তবে, অর্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আপাতত স্থগিত করুন। চাকরি এবং ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।
সিংহ রাশি: মঙ্গল রাশির পরিবর্তন সিংহ রাশির জন্য খুব উপকারী হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি আপনার নেতৃত্বের গুণ প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। পেশাগত পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। সাহস এবং বীরত্ব রঙ আনবে। আপনি চাকরিতে উন্নতি পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে শেষ হবে।
বৃশ্চিক: মঙ্গল বৃশ্চিক রাশির শাসক গ্রহ। এই সময়ে, বৃশ্চিক রাশির লোকেরা জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারে। মন খুশি হবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবে। আর্থিক অবস্থা আরও ভাল হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। ভাগ্যের সহায়তায় আপনি যে কোনও আটকে থাকা কাজে সাফল্য অর্জন করবেন। ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন।
কুম্ভ: মঙ্গল ট্রানজিট পিরিয়ডে কুম্ভ রাশির মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি বেশি অনুভূত হতে পারে। এই সময়ে, আপনি সফলভাবে থেমে থাকা আপনার কাজ করতে পারবেন। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। শত্রুরা পরাজিত হবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং আয়ের নতুন উৎস উদ্ভব হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় অনুকূল হবে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে আপনি আরও ভাল ফলাফল পেতে পারেন। যে কোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময় ভাল হতে চলেছে।
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More