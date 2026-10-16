Mangal Gochar: দীপাবলি ২০২৬র পর মঙ্গল যাবেন সূর্যের রাশিতে! একঝাঁক রাশির কপাল ফিরতে চলেছে
মঙ্গল গোচর করতে চলেছেন সূর্যের রাশিতে। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট এই বছর হতে চলেছে। দীপাবলির পরে, মঙ্গলের একটি বিশেষ ট্রানজিট হবে। দীপাবলির পরে, মঙ্গল অনেক রাশির উপর প্রভাব ফেলবে। মঙ্গল সূর্যের সিংহ রাশিতে যাবেন। দীপাবলির পরে, ১২ নভেম্বর, মঙ্গলের ট্রানজিট এই রাশিতে হবে। এতে লাভ কাদের! দেখে নিন জ্যোতিষমত।
খারাপ মঙ্গল গ্রহকে সংশোধন করতে কী করবেন?
জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ বলছেন, ভাইকে খুশি রাখুন, এটি মঙ্গলকে ভাল করে তোলে। মঙ্গলবার লবণ খাবেন না, আপনি এই দিনে মিষ্টি খেতে পারেন। আপনি চাইলে মঙ্গলবারও উপবাস করতে পারেন। যদি আপনার সাথে কোনও অস্ত্র থাকে তবে এটি পুরোপুরি সরিয়ে ফেলুন। যদি মঙ্গল খারাপ হয় তবে এটি আপনাকে আঘাত করে। যদি মঙ্গল সঠিক হয় তবে আপনি উত্থান পাবেন। মঙ্গল যদি সঠিক হন তবে রাহুও সঠিক। এ ছাড়া হনুমানজিকে জুঁই তেল, সিঁদুর নিবেদন করুন, এটি খুব বিশেষ।
সিংহ
যে জিনিসগুলি পূরণ না হওয়ার ভয় পান সেগুলিও এই সময়ে সম্পন্ন হবে। তবে আপনাকে এই সময়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে যাতে আপনাকে তাড়াহুড়ো করে বা চিন্তা না করে কোনও কাজ বা সিদ্ধান্ত নিতে না হয়। আপনার জন্য আয় বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে, যা সুবিধা প্রদান করতে পারে।
কন্যা
কন্যা রাশির জন্য সময় ভাল হবে। কন্যা রাশির জাতকগুলি এগিয়ে যাবে, তবে দায়িত্ব আপনার সাথে যাবে। আপনি আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য পেতে পারেন। এই সময়ে আপনি বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সময়টি আপনার পক্ষে ভাল। কন্যা রাশির জাতীয়রা ব্যবসা থেকে সুবিধা পেতে পারেন।
মকর
মঙ্গল, আশ্লেষা নক্ষত্রে যাওয়া মকর রাশির জন্য খুব ভাল হবে। আপনি সুবিধা পাবেন, ব্যবসায় আপনার জন্য ভাল সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ মঙ্গল সিংহ রাশির নক্ষত্রপুঞ্জে যাচ্ছেন। মঙ্গলের সাহস এবং শক্তি আপনাকে ভাল সুবিধা দেবে। এই সময়ের মধ্যে আপনার দক্ষতার উপর বিশ্বাস রাখুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More