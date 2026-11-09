Mangal gochar Lucky Rashi: সিংহ রাশিতে মঙ্গলের গোচর! জগদ্ধাত্রী পুজোর আগেই ভাগ্য খুলবে কাদের?
সিংহ রাশিতে মঙ্গলের গোচরে লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
১২ নভেম্বর মঙ্গল কর্কট ত্যাগ করে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে। আর ১৬ নভেম্বর থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো। উৎসবের মরশুমে মঙ্গলের এই গোচর বহু রাশিকে সুখ এনে দেবে। লাকির লিস্ট দেখে নিন।
কন্যা: ব্যয় বাড়তে পারে, সতর্ক থাকুন কন্যা রাশির লোকদের জন্য, সিংহ রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিট দ্বাদশ ঘরে থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, এই বাড়িটিকে ব্যয়, ক্ষতি এবং বিদেশ ভ্রমণের সাথে যুক্ত করে দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে, এই সময়ে আপনার ব্যয় হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাড়াহুড়ো করে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বা আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। কাউকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ধার দেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। কথোপকথনে সংযম রাখুন এবং আপনার পরিকল্পনাগুলি সবার সাথে ভাগ করবেন না। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও অবহেলা ভাল হবে না। পেটের সমস্যার দিকে মনোযোগ দিন। মঙ্গলের অশুভ প্রভাবগুলি হ্রাস করতে 'ওম ভৌময় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করা শুভ হবে।
মকর: কাজের চাপ এবং চাপ সমস্যার কারণ হতে পারে মকর রাশির বাসিন্দাদের জন্য, মঙ্গলের ট্রানজিট অষ্টম ঘরে ঘটতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, এই বাড়িটিকে আকস্মিক ঘটনা, অনিশ্চয়তা এবং পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হিসাবে দেখা হয়। এই সময়ে, কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে। একবারে অনেকগুলি দায়িত্ব পাওয়ার কারণে মানসিক চাপ অনুভব করা যেতে পারে। অতএব, কাজটি স্থগিত করার পরিবর্তে সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। পারিবারিক জীবনে ছোট ছোট বিষয় নিয়েও তর্ক হতে পারে। আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন এবং রাগে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত যত্ন নিন। তাড়াহুড়ো অর্থ সম্পর্কিত বিষয়েও ক্ষতি করতে পারে। বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া ভাল। এই সময়ে, হনুমান চালিসা পাঠ করা আপনার জন্য শুভ বলে মনে করা হয়।
মীন: বিরোধীদের থেকে সাবধান থাকুন, স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন মীন রাশির লোকদের জন্য মঙ্গলের ট্রানজিট ষষ্ঠ ঘরে থাকবে। এই বাড়িটি শত্রু, ঋণ, রোগ এবং প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, আপনাকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কেউ আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সময়মতো শেষ করুন এবং ছোট ভুলগুলি উপেক্ষা করবেন না। আর্থিক বিষয়েও সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নিন। আপনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে অস্থির এবং চাপ বোধ করতে পারেন। পড়াশোনার সময় শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা বজায় রাখতে সমস্যা হতে পারে। সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া আদালত সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেবেন না। মঙ্গলের এই ট্রানজিটের সময় ভগবান শিবের আরাধনা করা এবং তাঁকে অভিষেক করা শুভ বলে মনে করা হয়।
মঙ্গলকে অগ্নি উপাদান এবং সাহসের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সিংহ রাশির প্রবেশের সময় এর শক্তি আরও প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, যে রাশিচক্রের জন্য এই ট্রানজিটটি অনুকূল বলে বলা হচ্ছে না, তাদের ক্রোধ এবং তাড়াহুড়ো নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। বিশেষত চাকরি, ব্যবসা এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি সাবধানতার সাথে নিন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার সময়ও ধৈর্য ধরুন। কোনও বিরোধ বাড়ানোর পরিবর্তে, এটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উপেক্ষা করবেন না এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।
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মঙ্গলবার হনুমান চালিসা পাঠ করুন এবং আপনার সামর্থ্য অনুসারে অভাবীদের খাবার বা পোশাক দান করুন। আপনি শ্রদ্ধার সাথে মঙ্গল বীজ মন্ত্র 'ওম ভাউম ভৌমায় নমঃ' উচ্চারণ করতে পারেন। জল নিবেদন করে ভগবান শিবকে স্মরণ করুন। শ্রদ্ধার সাথে এই পদক্ষেপগুলি করার পাশাপাশি আপনার আচরণে সংযম এবং ধৈর্য বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।
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(ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More