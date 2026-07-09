Mangal Transit: মঙ্গল যাবেন তাঁর নিজস্ব নক্ষত্রে!লাভের মুখ দেখবে একগুচ্ছ রাশি, লাকির লিস্ট রইল
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিটকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। পরের মাসে, মঙ্গল বুধের রাশিচক্র মিথুন রাশিতে যাচ্ছেন, তবে তার আগে তারা তাদের নিজস্ব নক্ষত্রপুঞ্জে ভ্রমণ করছেন। কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি এতে উপকৃত হবে ?
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিটকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। এই মুহুর্তে, মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জ জুলাই মাসে এবং পরের মাসে মঙ্গল বুধের রাশি, মিথুন রাশিতে যাবে। মঙ্গলের উভয় পরিবর্তনই খুব বিশেষ, কারণ এটি অনেক রাশিচক্রের জন্য ভালো যোগ তৈরি করবে।
মঙ্গল নক্ষত্র ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হবে। আমরা জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছি। তিনি বলেন যে আসন্ন ২৪ জুলাই মঙ্গল তার নিজস্ব নক্ষত্রপুঞ্জে যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহের নড়াচড়া তার নক্ষত্রে অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল যোগ নিয়ে আসবে। মঙ্গল গ্রহ মৃগশিরা নক্ষত্রে চলে যাচ্ছেন, যার প্রভু মঙ্গল নিজেই।
জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে গমন অত্যন্ত শুভ। এর জন্য গ্রহগুলির অবস্থানের দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। মঙ্গল গ্রহের এই নক্ষত্রমণ্ডল ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য শক্তি বর্ধক হিসাবে প্রমাণিত হবে। তবে কেবল ৩ টি রাশিচক্র স্পষ্টতই এটি থেকে উপকৃত হচ্ছে।
কোন রাশিচক্রের জন্য মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট একটি আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হবে?
জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, রাশিচক্রে মেষ রাশির জন্য এটি ভাল হবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। আর্থিকভাবে, আপনার কাজ সম্পন্ন হবে এবং আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। এটি কর্কটের জন্য খুব ভালো প্রমাণিত হবে। প্রেম এবং আয়ের পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে, যদি স্ত্রীর সাথে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে এটি হ্রাস পেতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি চাকরিতে বিশেষ সুবিধা দেবে, আপনার পদোন্নতিও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বা আপনি একটি বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। এছাড়াও এটি মেষ, কর্কট এবং বৃশ্চিক রাশির জন্য আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হবে। এটি অন্য সমস্ত রাশিচক্রের জন্যও ক্ষতির কারণ হবে না, তবে আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। ভালো কাজের জন্য আপনার শক্তি ব্যবহার করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More