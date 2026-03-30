Mangal to make transit: এপ্রিলে হনুমান জয়ন্তী ২০২৬ থেকে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে অনেকের! লাকি কারা? কৃপার মেজাজে মঙ্গল

Mangal to make transit: এপ্রিলে হনুমান জয়ন্তী ২০২৬ থেকে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে অনেকের! লাকি কারা? কৃপার মেজাজে মঙ্গল
মীন রাশিতে প্রবেশ করা মঙ্গল সূর্যের সাথে একটি সংমিশ্রণ তৈরি করবে। এই সংমিশ্রণের গঠনের ফলে মঙ্গলাদিত্য রাজ যোগ গঠন হবে, যা কিছু রাশিচক্রের ভাগ্যকে উন্নত করতে পারে।
মঙ্গল হলেন গ্রহদের সেনাপতি, যার চলাচল খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে বসে আছেন মঙ্গল। যখনই মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট হয়, এটি মেষ থেকে মীন রাশিকে প্রভাবিত করে। শিগগিরই মঙ্গল গ্রহ তার চলাফেরা পরিবর্তন করতে চলেছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২ এপ্রিল, ২০২৬ এ, গ্রহদের সেনাপতি মঙ্গল গ্রহের বিকেল ০৩.৩৭ মিনিটে মীন রাশিতে প্রবেশ করবেন।
এদিকে, ২ এপ্রিল ২০২৬ সালে রয়েছে হনুমান জয়ন্তী। সেই দিন থেকেই ভাগ্যের চাকা ঘুরবে বহু রাশির!
মীন রাশিতে প্রবেশ করা মঙ্গল গ্রহ সূর্যের সাথে একটি যোগ তৈরি করবে। মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ সৃষ্টির দিকে পরিচালিত হবে। মীন রাশিতে মঙ্গলের ট্রানজিট ১১ মে বিকেল পর্যন্ত চলবে। এই পরিস্থিতিতে, কিছু রাশিচক্র রাশি মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট থেকে সুসংবাদ পেতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক মঙ্গল - মঙ্গল ট্রানজিটের সাথে কোন রাশিচক্র ভাগ্যবান হতে পারে - মঙ্গল ট্রানজিট কেবল লাভবান হবে, ২ এপ্রিল থেকে এই ৩ টি রাশিচক্র সুসংবাদ পাবে!
মেষ রাশির জন্য, গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের রাশিচক্রের পরিবর্তন অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। আপনি সবকিছুতেই সাফল্য পাবেন। আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। একই সময়ে, আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনি কিছু ভাল সংবাদ পেতে পারেন। মঙ্গল দেবের কৃপায় এই রাশির মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
ধনু রাশির মানুষের জন্য গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের রাশিচক্র পরিবর্তন উপকারী বলে মনে করা হয়। আপনি পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আর্থিক সুবিধার জন্য তৈরি স্কিমগুলি সফল হতে দেখা যাবে। একই সঙ্গে প্রেমের জীবনেও রোম্যান্স বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠবেন।
সিংহ রাশির লোকদের জন্য, গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের রাশিচক্র পরিবর্তন ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, আপনি আপনার ম্যানেজার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় করা প্রতিটি প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। বিবাহিতদের জীবনে রোম্যান্স থাকবে।
ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।
