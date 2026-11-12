Mangal Transit 2026 Rashifal: ৩ মাসেরও বেশি সময় ধরে সৌভাগ্য তুঙ্গে! মঙ্গলের গোচরে লাকির লিস্টে ৫ রাশি

Mangal Transit 2026 Rashifal: ৩ মাসেরও বেশি সময় ধরে সৌভাগ্য তুঙ্গে! মঙ্গলের গোচরে লাকির লিস্টে ৫ রাশি
মঙ্গল করবেন সিংহ রাশিতে ট্রানজিট। এর জেরে একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সৌভাগ্য আসবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে গ্রহের কমান্ডার হিসাবে দেখা হয়। আজ থেকে, পরবর্তী ১১৭ দিনের জন্য, মঙ্গল সূর্যের সিংহ রাশিতে ভ্রমণ করবে। আজ রাত ০৮:২০ মিনিট মঙ্গল, সিংহ রাশিতে ট্রানজিট শুরু করবে এবং মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত এখানে থাকবে। সূর্য এবং মঙ্গলের শক্তির কারণে, এই ট্রানজিট আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, পাশাপাশি চাকরিতে ভাল বৃদ্ধির মতো সুবিধা রয়েছে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, সূর্যের রাশিতে মঙ্গলের আগমনের ফলে মোট ৫ টি রাশি উপকৃত হবে।
মেষ
এই রাশির উপর মঙ্গল ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে? মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন মেষ রাশিকে অনেক অগ্রগতি দেবে। কাজের ক্ষেত্রে সবকিছু সঠিক দিকে এগিয়ে যাবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সম্প্রসারণের সুযোগ পাবেন। কিছু ভাল খবর পেয়ে মন খুশি হবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১১৭ দিনের মধ্যে সম্মান বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুন
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারাও মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট থেকে অনেক উপকার পেতে চলেছেন। সাহস বাড়বে। আপনি যে কাজই হাতে নেবেন না কেন, কেউ তা সফল হতে বাধা দিতে পারবে না। আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বী হতে চলেছে। একই সময়ে, কাজ বন্ধ হওয়ার কারণে যে কাজটি বিপর্যস্ত হয়েছিল তা শীঘ্রই শেষ হবে। মন অগ্রগতিতে খুশি হতে চলেছে। আপনি আরামের জন্য ব্যয় করবেন। আপনার ক্যারিয়ারে ভাল বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সিংহ
এই সময়ে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন। বিবাহিত জীবনে সবকিছু ঠিক দেখা যাবে। সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক গভীরভাবে শক্তিশালী হবে। ক্যারিয়ারে ভাল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১১৭ দিন সিংহ রাশির জন্য খুব বিশেষ হতে চলেছে। কাজের শৈলী পরিবর্তন হবে এবং লোকেরাও এটি পছন্দ করবে।
বৃশ্চিক
মঙ্গলের শক্তির কারণে বৃশ্চিক রাশি শক্তিশালী বোধ করবে। একই সময়ে, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস থাকবে। যে কোনও আটকে থাকা কাজ আগামী ১১৭ দিনের মধ্যে শেষ করা যেতে পারে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। ব্যবসায়েও লাভের লক্ষণ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, অর্থের পরিস্থিতি অনেকাংশে ঠিক হবে। ক্যারিয়ারে উন্নতি হবে। আপনি যদি অতীতে কোনও পুরানো বিনিয়োগ করে থাকেন তবে এটি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনু
এই ট্রানজিটের সাহায্যে আগামী ১১৭ দিনের মধ্যে ধনু রাশির লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। যদি আদালতে কোনও মামলা চলছে, তবে বিষয়গুলি অনুকূলে আসতে দেখা যাবে। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে। এই ট্রানজিট শিক্ষার্থীদের জন্যও খুব উপকারী প্রমাণিত হতে চলেছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More