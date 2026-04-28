Mangal Transit Astrology: কৃপা ঝরাবেন মঙ্গল! মে মাসে কপাল ফিরবে একগুচ্ছ রাশির, লাকি কারা?
মঙ্গলের কৃপায় লাভ পাবে একাধিক রাশি। মে মাসে ১১ তারিখ থেকে কোন কোন রাশি লাভ পাবে, আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে সেনাপতি হিসাবে দেখা হয়। আর এই সেনাপতি মঙ্গল যদি কৃপা করেন, তাহলে জাতক জাতিকার ভাগ্যে প্রবল উন্নতির রাস্তা দেখা যায়। শক্তিশালী ও সাহসী গ্রহ মঙ্গল ১১ই মে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে। সূর্য ও বুধ ইতিমধ্যেই মেষ রাশিতে অবস্থান করে ত্রিগ্রাহী যোগ সৃষ্টি করেছে। এই যোগের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। কারা লাকি, দেখে নিন।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, সূর্য এবং মঙ্গল তাদের জন্মকুণ্ডলীর দ্বাদশ ঘরে মিলিত হবে, যার জন্য কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনাকে পরাভূত করতে পারে। আপনাকে আপনার কাজের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। ঊর্ধ্বতনদের সাথে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।
তুলা
তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, মেষ রাশির সাথে তুলার সংযোগ আপনাদের মেজাজকে অগ্নিময় করে তুলতে পারে। আপনারা একই সাথে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন। যারা ব্যবসায়িক অংশীদার, তারা তাদের অংশীদারদের সাথে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। বিবাহিত জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখা দেবে।
মকর
মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, সূর্য এবং মঙ্গল গ্রহ আপনাদের চতুর্থ ঘরে একত্রে অবস্থান করবে। এর ফলে আপনাদের আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু পারিবারিক জীবনে আপনারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। যারা গত কয়েকদিন ধরে সম্পত্তি কেনার কথা ভাবছেন, তারা কিছু চমৎকার সুযোগ পেতে পারেন। তবে, এই সময়ে আপনাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
মীন
মীন রাশিতে মঙ্গল ও সূর্যের সংযোগ আপনার ধনসম্পদের দ্বিতীয় ঘরে ঘটবে, যা এই সময়ে অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে। এই সময়ে আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আপনার পরিকল্পনাগুলো সফল হতে বাধার সম্মুখীন হতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More