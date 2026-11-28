শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Mangal Gochar: সিংহ সহ ৪ রাশিচক্রে তুমুল উন্নতি! মঙ্গলের ট্রানজিট লাভ দেবে কোন কোন রাশিকে?
মঙ্গল পরবর্তী ১০১ দিন সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে। মঙ্গল ১২ নভেম্বর এই সূর্যের রাশিতে প্রবেশ করেছে। এটি মেষ, মিথুন, সিংহ এবং বৃশ্চিকের জীবনে উন্নতি আনবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে গ্রহের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই গ্রহকে সাহস ও শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে, মঙ্গল সূর্যকে সিংহ রাশিতে রূপান্তর করছে। এই মাসে, মঙ্গল সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেছে এবং আগামী ১০১ দিন সেখানে থাকবে। এখন, ৯ মার্চ, ২০২৭ এর পর, মঙ্গল রাশি পরিবর্তন করবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মঙ্গলের এই ট্রানজিট জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে মেষ, মিথুন, সিংহ এবং বৃশ্চিক রাশিরাশি। তাহলে, চলুন দেখি এখন থেকে এই রাশির জীবনে ঠিক কী ঘটবে। ম
মেষ: আগামী ১০১ দিনের মধ্যে মেষ রাশির বাসিন্দারা কাজ শুরু করবেন। মঙ্গল সূর্যের রাশিতে প্রবেশ করলে মেষ রাশির বাসিন্দারা অনন্য শক্তি পাবেন। তাদের কাজে উন্নতি হবে। ব্যবসায়িক অংশগ্রহণকারীরাও এখন বৃদ্ধি দেখতে পারবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। যদি আপনি বিনিয়োগ করতে চান, তবে চিন্তাশীলভাবে করুন। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মিথুন: মঙ্গলের এই ট্রানজিট মিথুনের জন্য অনেক সুবিধা নিয়ে আসবে। যদি অতীত সময় শুধু নেতিবাচকতা বাড়িয়ে থাকে, তাহলে এখন পরিস্থিতি উন্নত হবে। আপনি কাজের প্রতি মনোযোগ দেবেন। বিবাহিত জীবনে সবকিছু আপনার ইচ্ছামতো চলবে। আপনি যা ভাবুন না কেন, বাস্তবে তা করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির লক্ষণ দেখা যাবে। আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।
সিংহ: সিংহ রাশির মঙ্গল রাশির মানুষের জন্য সময়কে আরও অনুকূল করবে। ব্যবসায় লাভ হবে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে ভাবছেন এমন একটি পুরনো চুক্তি সম্পূর্ণতার চিহ্ন। সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনি আর্থিক বিষয়ে প্রতিটি সমস্যা অতিক্রম করবেন।
বৃশ্চিক: মঙ্গলের ট্রানজিটের প্রভাব অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক হবে। মঙ্গল ট্রানজিট বৃশ্চিকদের জন্য আগামীর সময়কে খুবই অনুকূল করে তুলবে। ভাগ্য সম্পূর্ণ সহায়ক হবে। পেশাগত জীবনে সফলতা প্রত্যাশিত। যদি আপনি পাশাপাশি কোনো ব্যবসা বা বিনিয়োগ করতে চান, তাহলে এতেও লাভ পাবেন। পরিস্থিতি উন্নত হবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকবে। আপনি আপনার চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতি দেখতে পাবেন। আপনার রাশিচক্র সম্পর্কে জানতে, পণ্ডিতজির সাথে বিনামূল্যে কথা বলুন এবং এক টাকাও খরচ না করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পান।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)