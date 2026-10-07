Rahu Ketu Rashifal: ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে স্বয়ং কৃপা করবেন রাহু! লাকির লিস্টে কন্যা সহ আর কারা?

Rahu Ketu Rashifal: ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে স্বয়ং কৃপা করবেন রাহু! লাকির লিস্টে কন্যা সহ আর কারা?
অধরা গ্রহ রাহু ডিসেম্বরে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করবে এবং শনির রাশিতে আসবে। শনি রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই কিছু রাশিচক্র রাহুর প্রভাব থেকে উপকৃত হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, রাহুকে একটি অধরা গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয় যে রাহু যে কোনও ব্যক্তির জীবনে আকস্মিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। রাহুর ট্রানজিট বা নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের প্রভাব মানব জীবনকে প্রভাবিত করে। এই সময়ে, রাহু শনির কুম্ভ এবং মঙ্গলের ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ট্রানজিটে রয়েছেন। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ, রাহু তার রাশিচক্র পরিবর্তন করবেন। রাহু, মকর রাশিতে ট্রানজিট করবেন এবং ২৪ মে, ২০২৮ অবধি এই রাশিচক্রে থাকবেন। এর প্রভাবে কিছু রাশির ভাগ্য খুলবে।
মেষ: মেষ রাশির জন্য, রাহু ট্রানজিটের এই সময় সুখ এবং সৌভাগ্য বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। শক্তি এবং শক্তি রঙ আনবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত অর্থের লাভ হতে পারে যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। আপনার ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত সাফল্য বা সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। তবে, এই সময়ে বিনিয়োগ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত খুব সাবধানতার সাথে নিন। আপনি কোনও আত্মীয় বা পরিবারের সদস্যের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। মানসিকভাবে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।
কন্যা রাশি: এই সময়টি কন্যা রাশির জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনি চাকরিতে উন্নতি পেতে পারেন। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। আপনি বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি অনুভব করবেন। আপনি সন্তানদের পক্ষ থেকে সমর্থন পাবেন। যে কোনও মুলতুবি বা আটকে থাকা কাজে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, যা আর্থিক উন্নতি করতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো রুট থেকেও অর্থ আসবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনি আপনার কাজ দিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করতে সফল হবেন।
তুলা রাশি: তুলা রাশির লোকদের জন্য, রাহু ট্রানজিট পিরিয়ড শুভ ফলাফল প্রদান করে প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনি মুলতুবি কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। কিছু ভাল খবর আসলে মন খুশি হবে। আপনার প্রিয়জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। জমি, বিল্ডিং এবং গাড়ি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, আপনার যা প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে। আপনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারেন। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ থাকবে যা আপনি পুরোপুরি ব্যবহার করবেন। যদি আপনার অর্থ কোথাও আটকে থাকে বা আটকে থাকে তবে রিটার্ন হতে পারে।
মকর রাশি: রাহুর ট্রানজিট মকর রাশির জন্য ভাল ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে, আপনি চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। ব্যবসা বাড়বে। বিনিয়োগ সম্পর্কিত সুসংবাদ পাওয়া যাবে। পরিবারে সুখ এবং শান্তি এবং সুখ থাকবে। মানসিক চাপ দূর হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা এবং নেতৃত্বের গুণমান দেখানোর সুযোগগুলির পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে মতপার্থক্য দূর হবে। তবে এই মুহুর্তে কোনও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More