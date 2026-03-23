    এপ্রিলেই মঙ্গলের উদয়ে ভাগ্য খুলে যাবে এই ৩ রাশির! বৃদ্ধি পাবে আয় ও সম্পত্তি

    Published on: Mar 23, 2026 10:23 AM IST
    By Sayani Rana
    গ্রহ অধিপতি মঙ্গল ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল উদিত হতে চলেছে, যা অত্যন্ত শুভ এবং প্রভাবশালী বলে বিবেচিত হয়। মঙ্গল মীন রাশিতে উদিত হবে। উল্লেখ্য যে, মঙ্গলের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে শক্তি, সাহস এবং সাফল্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। বিশেষ করে মীন, ধনু এবং মিথুন রাশির জন্য এই সময়ে তাদের কর্মজীবন এবং ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।

    মিথুন রাশি

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মঙ্গলের উদয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনতে পারে। এই সময়ে আপনার নতুন মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হতে পারে। যা নতুন কর্মজীবনের সুযোগ তৈরি করতে পারে। এই সময়টা বিশেষ করে বিপণন, বিক্রয় এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িতদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

    ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি ও সমঝোতা সুবিধা বয়ে আনতে পারে। পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাও উল্লেখযোগ্য লাভবান হতে পারেন।

    ধনু রাশি

    মঙ্গলের উদয় ধনু রাশির জন্য ইতিবাচক হতে পারে। মঙ্গল আপনার রাশি থেকে চতুর্থ ঘরে উদিত হবে। তাই, এই সময়ে আপনি জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেন। আপনি একটি যানবাহন বা সম্পত্তি কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারেন।

    এছাড়াও, এই সময়ে ব্যবসায় ভালো মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিনিয়োগ থেকেও লাভ হতে পারে। তবে, বিচক্ষণতার সঙ্গে বিনিয়োগ করুন। আপনি যদি কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করতে চান, তবে এই সময়টি অনুকূল হতে পারে। চাকরিজীবীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন এবং আয় বৃদ্ধির ইঙ্গিতও রয়েছে।

    মীন রাশি

    মঙ্গলের উদয় মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ ফল বয়ে আনতে পারে। এই সময়টি আপনার সাহস ও বীরত্ব বৃদ্ধি হতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন।

    এই সময়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্বও পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রকল্প এবং অংশীদারিত্ব থেকে লাভবান হতে পারেন। তবে, এই সময়ে হঠকারী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

