শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Mars Transit: ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা! ৪ রাশিকে সৌভাগ্যে ভরাবেন স্বয়ং মঙ্গল, লাকি কারা!
মঙ্গল বর্তমানে সূর্যের সিংহ রাশিতে রয়েছে। মঙ্গল ১০৪ দিন ধরে সিংহকে অতিক্রম করবে, যা মোট ৪ টি রাশিচক্রের জন্য উপকার নিয়ে আসবে।
১২ নভেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলের গতিতে একটি বড় পরিবর্তন দেখা যায়। রাত ৮ :৩০ মিনিটে মঙ্গল, সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে। জ্যোতিষমতে, সিংহ সূর্যের সাথে সংযুক্ত বলে বিবেচিত। মঙ্গল এই রাশিতে ৯ মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত স্থায়ী হবে, অর্থাৎ আজ থেকে শুরু হওয়া পরবর্তী ১০৪ দিন মঙ্গল সূর্যের রাশিতে থাকবে।
সিংহ- রাশির জন্য এই মঙ্গল ট্রানজিট ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। ব্যবসায়ীরা এই সময়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা পেতে পারেন। তাদের কাজের মাধ্যমে সম্মান ও সম্মান বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এখন থেকে প্রতিটি আর্থিক সমস্যা শেষ হবে। কর্মরতরাও অনেক সুবিধা পাবেন।
মেষ - এই রাশির স্থানীয়দের জন্য মঙ্গলের ট্রানজিট উপকারী হবে। আপনি চাকরি ও ব্যবসায় বিভিন্ন সুবিধা পাবেন। আর্থিক লাভের লক্ষণ দেখা যাবে। নতুন আয়ের উৎসও উদ্ভূত হতে পারে। যদি কোনো কাজ বারবার বাধাগ্রস্ত হয়, তবে তা দ্রুত হবে এবং কাজগুলো প্রত্যাশিত পথে এগিয়ে যাবে।
মিথুন- মিথুন রাশির জাতীয়রা এই মঙ্গলের ট্রানজিট থেকে অনেক উপকৃত হবেন। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য, মঙ্গলের ট্রানজিট ইতিবাচক প্রমাণিত হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি আপনার কাজে চপলতা দেখতে পাবেন। এদিকে, বিবাহিত জীবনের সবকিছু স্থির হবে এবং সবকিছু সঠিক পথে এগিয়ে যাবে। পেশাগত জীবনেও ভালো অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে।
বৃশ্চিক- মঙ্গলের ট্রানজিটের কারণে পরবর্তী ১০৪ দিন স্কর্পিওর স্থানীয়দের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। এই ট্রানজিট প্রতিটি দিক থেকে ভাগ্যের সমর্থন নিয়ে আসবে। আপনি যাই কাজ করুন না কেন, সাফল্য নিশ্চিত। আপনি নতুন আয়ের উৎস খুঁজে পেতে পারেন। একই সময়ে, কাজ উন্নত হতে থাকবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাসও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। আপনার কাজে অবশ্যই কিছু অগ্রগতি হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিকতা দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)